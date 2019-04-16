Kırgızistan Devlet Başkanı Ceenbekov’un Berlin temasları

Almanya’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Alman iş adamlarına Kırgızistan’da bitki sağlığı ve veteriner laboratuvarları inşa etme önerisinde bulundu.

Kırgızistan Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, ziyaretinin ilk gününde Münih kentinde düzenlenen Kırgızistan ve Almanya İş Forumu’na katıldı. “Kırgızistan ve Baverya: Yatırım Fırsatları” konulu Kırgızistan ve Almanya İş Forumu’nda Alman girişimcilerine hitap eden Ceenbekov, Kırgız çiftçilerin diğer ülkelerde Avrupa ve dünya pazarlarına girmek için kalite sertifikaları almak zorunda olduğunu vurgulayarak, iş adamlarını Kırgızistan’da ortak bitki sağlığı ve veteriner laboratuvarları inşa etmeye çağırdı.

Kırgızistan’ın Orta Asya’daki GSP+statüsü (Genelleşmiş Preferanslar Sistemi) alan tek ülke olduğuna işaret eden Ceenbekov, "Yeşil ekonomi, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji, biyo-mühendislik ve nanoteknoloji alanlarında yeni teknolojiler ve yenilikler oluşturma ve kullanma çabalarımızı birleştirmeye hazırız" dedi.

Alman yatırımlarını çekmenin, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun koşullar oluşturmanın önemine vurgu yapan Ceenbekov, Kırgızistan’da Almanya Ekonomisi Temsilciliği ofisinin açılması ve stratejik işbirliği için bir iş konseyi oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

15-16 Nisan 2019 tarihleri arasında Almanya’ya resmi ziyarette bulunan Sooronbay Ceenbekov, Almanya’da yaşayan ve orada eğitim gören vatandaşlar ile bir araya geldi. Devlet Başkanı Ceenbekov, Almanya’nın Pellmeyer tarım işletmesini ziyaret etti ve ziyaretinin ikinci günü 16 Nisan’da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Öte yandan Kırgız liderin Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schauble ile görüşme yapması bekleniyor.

