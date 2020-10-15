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Kırgızistan Devlet Başkanı istifa etti

15.10.2020 13:15 | Son Güncelleme

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, görevinden istifa etti.

Kırgızistan Devlet Başkanı istifa etti

Ceenbekov, istifasına ülkede kan dökülmesini istememesini gerekçe olarak gösterdi.4 Ekim'deki seçimlerden bu yana muhaliflerin protesto gösterileri düzenlediği Kırgızistan'da baskı altındaki Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un görevinden istifa ettiği bürosundan yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Ceenbekov yazılı açıklamasında, kan dökülmesini istemediği belirterek "Tarihe kendi vatandaşlarını vuran bir Devlet Başkanı olarak geçmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Ceenbekov, 2017 yılından bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyordu.

Seçimlerin iptal edilmesinin ardından geçen hafta hükümeti de görevden alan 61 yaşındaki Ceenbekov, kendisinin de istifa edebileceği mesajını vermiş, ancak bir tarih açıklamamıştı.

Yeni Başbakan Caparov

Kırgız parlamentosu da geçen hafta göstericiler tarafından cezaevinden çıkarılan Sadır Caparov'un başbakanlığını önceki gün onayladı. Milliyetçi Ata Curt Partisi'nden eski Milletvekili Caparov, 2013 yılındaki protesto gösterilerinde üst düzey bir devlet görevlisini rehin aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanıyordu. Ceenbekov, Caparov'un başbakanlığını onaylamak istememişti.

Ceenbekov, kendisine yakın olan partilerin kazandığı seçimlere hile karıştırıldığı iddiası nedeniyle baskı altındaydı. Seçim sonuçlarının iptal edilmesine rağmen gösterilerin devam ettiği ve göstericilerin hükümet binalarına girmeye çalışması sonrası başkent Bişkek'te de olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. OHAL, 21 Ekim'e kadar sürecek.

Reuters,dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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