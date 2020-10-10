Kırgızistan Eski Cumhurbaşkanı Yeniden Gözaltında

Siyasi krizin devam ettiği Kırgızistan’da Cumburbaşkanı Sooronbay Ceenbekov bir dizi üst düzey güvenlik yetkilisini görevden aldı. Birkaç gün önce cezaevinden çıkan, Ceenbekov’un en büyük rakibi Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ise yeniden gözaltına alındı.

4 Ekim’de yapılan genel seçimlere hile karıştığını iddia eden muhalif grupların ayaklanmasından bu yana ülkede gerilim tırmanıyor. Kabinenin yeniden düzenlenmesi için mecliste yapılması planlanan oylama süreci de tıkanmış durumda. Diğer taraftan başkent Bişkek’te gece saatlerinde çeşitli noktalara, Ceenbekov’un asker görevlendirme emrini takiben güvenlik noktaları kuruldu.

Emniyet biriminden yapılan bir açıklamada da Eski Cumhurbaşkanı Atambayev’in ülkede kargaşa yarattığı suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Yolsuzluktan hüküm giyen Atambayev hafta başında, destekçilerinin talebleri sonucunda cezaevinden çıkarılmıştı.

Meclis binasının da protestocular tarafından işgal altına alınması nedeniyle milletvekillerinin Bişkek’in başka bir bölgesinde bir araya gelerek kabineyi oylaması bekleniyordu ancak oylama için gereken 61 kişilik milletvekili grubu oluşturulamadığından oylama yeniden ertelendi.