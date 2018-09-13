Kırgızistan heyetinden Kastamonu ziyareti

Kırgızistan'ın Narın ili Valisi Amanbay Kayıpov, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tamamladığı Kırgızistan ziyareti artık ilişkilerimizde yeni bir sayfanın açıldığına işaret etmektedir. Bu ziyaret ilişkilerin bundan sonra daha da ilerleyeceğine bir göstergedir." dedi.
Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Sözcü Yardımcısı Emilbek Busurmankulov, Kırgızistan Narın Valisi Amanbay Kayıpov, Cumgal Kaymakamı Adil Saparov, Narın Valiliği Protokol Müdürü Nurbek Satarov, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan'ı makamında ziyaret etti.
Kayıpov, ziyarette yaptığı konuşmada Kastamonu ile Narın'ın kardeş şehir olmasının önemine değindi.
İller arası ilişkilerin son dönemde gelişmeye başladığını aktaran Kayıpov, "Kırgızistan ile Türkiye ilişkileri uzun süredir var ancak iller çapında ilk kez inisiyatif alıp iki ilin kardeş olup ilişkilerini taçlandırması diğer Türk dünyasına örnek olacak önemli bir adımdı. Kastamonu ile karşılıklı adımlar atmamız hem bizim hem de Kastamonu için önemli katkısı alacak diye düşünüyorum." diye konuştu.
İki ülke arasında ilişkilerin gelişeceğini vurgulayan Kayıpov, şöyle devam etti:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tamamladığı Kırgızistan ziyareti artık ilişkilerimizde yeni bir sayfanın açıldığına işaret etmektedir. Bu ziyaret ilişkilerin bundan sonra daha da ilerleyeceğine bir göstergedir. Türk dünyasının üst bir kuruluşu olan Türk Keneşi'nin Kırgızistan'da toplanması ve Türk dünyasının cumhurbaşkanlarının katılması dünyaya güzel bir mesajdı. Göçebe oyunlarının bir sonrakinin Türkiye'de yapılacak olması çok önemli bir gelişme."
Yapılan anlaşmaların altını doldurmak için girişimlerde bulunduklarını anlatan Kayıpov, "İki ülke arasında Cumhurbaşkanları düzeyinde anlaşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilişkiler devam edecektir. Bizler de iki ülke önderlerinin yaptığı anlaşmaların altını doldurmak için karşılıklı çalışmalara devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.
Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan da iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.
Yüreklerin bir çarptığını belirten Özkan, "Bundan sonra da gerek Kastamonu gerek Türkiye olarak Kırgızistan hükümetiyle ticari ilişkiler hızlanacaktır. Yürekler bir çarpınca netice alıyoruz." dedi.
Ziyarette Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Sözcü Yardımcısı Emilbek Busurmankulov, Özkan'ın odasında gördüğü Kırgız halk çalgısı kopuzu çaldı.
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