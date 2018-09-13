Kırgızistan heyetinden Kastamonu ziyareti

Kırgızistan'ın Narın ili Valisi Amanbay Kayıpov, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tamamladığı Kırgızistan ziyareti artık ilişkilerimizde yeni bir sayfanın açıldığına işaret etmektedir. Bu ziyaret ilişkilerin bundan sonra daha da ilerleyeceğine bir göstergedir." dedi.

Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Sözcü Yardımcısı Emilbek Busurmankulov, Kırgızistan Narın Valisi Amanbay Kayıpov, Cumgal Kaymakamı Adil Saparov, Narın Valiliği Protokol Müdürü Nurbek Satarov, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Kayıpov, ziyarette yaptığı konuşmada Kastamonu ile Narın'ın kardeş şehir olmasının önemine değindi.

İller arası ilişkilerin son dönemde gelişmeye başladığını aktaran Kayıpov, "Kırgızistan ile Türkiye ilişkileri uzun süredir var ancak iller çapında ilk kez inisiyatif alıp iki ilin kardeş olup ilişkilerini taçlandırması diğer Türk dünyasına örnek olacak önemli bir adımdı. Kastamonu ile karşılıklı adımlar atmamız hem bizim hem de Kastamonu için önemli katkısı alacak diye düşünüyorum." diye konuştu.