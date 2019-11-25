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Kırgızistan heyetine Sakarya’da mehteranlı karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdari Temsilcisi Mirbek Koshoev ve belediye başkanları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi ziyaret etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdari Temsilcisi Mirbek Koshoev ve belediye başkanları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi ziyaret etti. Kırgızistan heyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde mehter takımı ile karşılandı.
TDBB Kırgızistan Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Sakarya’da bir dizi programlara katılmak için gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdari Temsilcisi Mirbek Koshoev ve Hükümet İdaresi Temsilcisi Kamchybek Kusakov, Yerel Yönetimler ve Etnik İlişkiler Devlet Ajansı Temsilcisi Murzaibragim Zheenbekov, OŞ Belediye Başkan Yardımcısı Asylbek Topchubaev, Kırgızistan belediye başkanları, Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Başkan Ekrem Yüce tarafından kapıda karşılanan heyete mehter gösterisi sunuldu. Daha sonra makama çıkan heyete Başkan Yüce, Sakarya hakkında bilgi verdi.

Sakarya dostluk, kardeşliktir
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptığı bilgilendirmede, "Değerli misafirlerimiz gönül şehri olan, şehirler şehri olan izzetin, bereketin adeta temsili olan Sakarya’mıza hoş geldiniz. Burada şu anda sadece bir nezaket ziyareti gerçekleşiyor, asıl programımız nasip olursa; Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) belediyeler ile ilgili genel mütalaamızı ve çalışmalarımızı orada gerçekleştireceğiz. Ben burada sadece dün akşam çok kısa bir şekilde söylediğim, bulunmuş olduğumuz şehrimizin özelliklerini sizler ile tekrar paylaşmak istiyorum. Sakarya bir izzettir, bir berekettir, samimiyet, dostluk, kardeşliktir. Hem Balkanlar hem de Doğu’nun adeta bütün şehirlerin merkezidir. Yani kısacası Sakarya demek dünya demek” dedi.

Yüzyıllardır devam eden bir dostluk
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdari Temsilcisi Mirbek Kozhoev ise yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer kardeşlerimiz, biz size bugün ulu Aladağ’dan 180’den fazla ülkenin temsilcilerinin yaşadığı Kırgızistan’dan selamlar getirdik. Bütün Kırgızistan heyeti adına bu kadar sıcak karşılandığımız için çok teşekkür ederiz, saygılarımızı sunarız. Kırgızistan büyük 7 bölgeden oluşmaktadır, bugün heyetimizde Kırgızistan’ın 6 bölgesinden temsilciler katılmaktadır. Heyetimizin çoğunluğunu belediye başkanları oluşturmaktadır. Kırgızistan-Türkiye dostluğu yüzyıllardır devam eden bir dostluktur. Bizim dilimiz, dinimiz, tarihimiz ve düşüncemiz birdir. Bu tecrübe paylaşım programı için buluşmamız 2 ülke arasındaki ilişkiyi daha da ileriye götürecek diye ümit ediyorum" diye konuştu.

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