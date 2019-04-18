Kırgızistan ile Afganistan arasında KEK mekanizması oluşturuldu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan ile Afganistan arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmasının oluşturulmasına dair anlaşma imzalandı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani, Kırgız mevkidaşı Çingiz Aydarbekov'un daveti üzerine Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının, açık, dostane ve yapıcı bir atmosferde verimli bir müzakere gerçekleştirdiği belirtilirken, Kırgızistan Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, insani ve diğer alanlardaki modern ilişki düzeyinin takdir edildiği vurgulandı.

Açıklamada, toplantıda tarafların, bölgesel güvenlik sistemini güçlendirmek ayrıca Afganistan'da ve bir bütün olarak bölgede mümkün olan en kısa sürede barışı sağlamak için karşılıklı desteklerini yeniledikleri aktarıldı.

Rabbani'nin ziyaret kapsamında, Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov ile de bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, iki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliği konusunda Karma Ekonomik Komisyon (KEK) kurulmasına dair anlaşma imzalandığı kaydedildi.

