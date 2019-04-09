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Kırgızistan ile AGİT ilişkilerinin 20. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

AGİT Dönem Başkanı Miroslav Lajcak: - "AGİT 20 yıldır Kırgızistan'da faaliyet gösteriyor. Başarılı ve iyi bir iş birliğimiz oldu. Bu süre içinde özellikle demokratik kurumların güçlendirilmesi, seçim reformu, yolsuzlukla mücadele, kadınların toplumdaki rolünün güçlendirilmesi, aşırıcılıkla mücadele konularında önemli sonuçlar elde ettik"

BİŞKEK (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, "AGİT 20 yıldır Kırgızistan'da faaliyet gösteriyor. Başarılı ve iyi bir iş birliğimiz oldu. Bu süre içinde özellikle demokratik kurumların güçlendirilmesi, seçim reformu, yolsuzlukla mücadele, kadınların toplumdaki rolünün güçlendirilmesi, aşırıcılıkla mücadele konularında önemli sonuçlar elde ettik." dedi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e resmi ziyarette bulunan AGİT Dönem Başkanı Lajcak, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Orta Asya'nın Avrupa için güvenlik açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Lajcak, Kırgızistan'a AGİT'in çalışmalarının neticelerini gözlemlemek için geldiğini söyledi.

Lajcak, "AGİT ile Kırgızistan ilişkileri başlayalı tam 20 yıl oldu. AGİT 20 yıldır Kırgızistan'da faaliyet gösteriyor. Başarılı ve iyi bir iş birliğimiz oldu. Bu süre içinde özellikle demokratik kurumların güçlendirilmesi, seçim reformu, yolsuzlukla mücadele, kadınların toplumdaki rolünün güçlendirilmesi, aşırıcılıkla mücadele konularında önemli sonuçlar elde ettik." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda Slovakya Dışişleri Bakanı olduğunu anımsatan Lajcak, ülkesinin Kırgızistan ile başarılı reform deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu aktardı.

Lajcak, Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov tarafından uluslararası iş birliğine yaptığı katkı nedeniyle bakanlık madalyası ile ödüllendirildi.

- Kırgızistan ile AGİT ilişkilerinin 20. yılı konferansı

Ulusal Kütüphanenin ev sahipliğinde "Kırgızistan ile AGİT ilişkilerinin 20. yılı" konferansı düzenlendi.

Konferansa, AGİT'e üye ülkelerin büyükelçileri, AGİT Bişkek Program Koordinatörlüğü çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, konferansta yaptığı konuşmada, AGİT'in Orta Asya ülkelerine katkılarından duyulan memnuniyeti dile getirerek, şunları ifade etti:

"Kırgızistan'ın siyasi tarihi AGİT ile ilişiktir. AGİT'i Avrupa'ya açılan bir pencere olarak görüyoruz. AGİT, Kırgızistan'ın demokratik olarak gelişmesine katkı sağlıyor. Kırgızistan'da sivil toplum, basın özgürlüğü, başarılı seçimler gibi alanlarda olumlu gelişmeler var ise AGİT'e borçluyuz çünkü AGİT bugüne kadar hep yardım ve destek verdi. Orta Asya'da en demokratik ülke olarak dikkati çeken Kırgızistan'ın başarısı, AGİT'in başarısıdır. Bölgemizde çok sayıda kriz var. Sınır sorunlarımız var. Bilindiği gibi krizlerin çözümüyle sadece AGİT uğraşıyor. Bu da AGİT'e büyük sorumluluk veriyor. Biz de bu krizlerin üstesinden gelmek için AGİT'in özellikle Orta Asya'da sahip olduğu bilgi birikimini kullanmak istiyoruz."

AGİT ile Kırgızistan ilişkilerinin 20. yılı münasebetiyle başkentin ana meydanı Ala-Too'da iş birliğini yansıtan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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AGİT Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak

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