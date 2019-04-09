Kırgızistan ile AGİT ilişkilerinin 20. yılı

BİŞKEK (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, "AGİT 20 yıldır Kırgızistan'da faaliyet gösteriyor. Başarılı ve iyi bir iş birliğimiz oldu. Bu süre içinde özellikle demokratik kurumların güçlendirilmesi, seçim reformu, yolsuzlukla mücadele, kadınların toplumdaki rolünün güçlendirilmesi, aşırıcılıkla mücadele konularında önemli sonuçlar elde ettik." dedi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e resmi ziyarette bulunan AGİT Dönem Başkanı Lajcak, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Orta Asya'nın Avrupa için güvenlik açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Lajcak, Kırgızistan'a AGİT'in çalışmalarının neticelerini gözlemlemek için geldiğini söyledi.

Lajcak, "AGİT ile Kırgızistan ilişkileri başlayalı tam 20 yıl oldu. AGİT 20 yıldır Kırgızistan'da faaliyet gösteriyor. Başarılı ve iyi bir iş birliğimiz oldu. Bu süre içinde özellikle demokratik kurumların güçlendirilmesi, seçim reformu, yolsuzlukla mücadele, kadınların toplumdaki rolünün güçlendirilmesi, aşırıcılıkla mücadele konularında önemli sonuçlar elde ettik." ifadesini kullandı.