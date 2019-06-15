Kırgızistan ile Hindistan ikili ilişkileri geliştirme yolunda

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesine katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi Bişkek'te resmi temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Ceenbekov ile Modi başbaşa görüştü.

Heyetlerarası görüşmede konuşan Ceenbekov, Kırgızistan ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, "İlişkilerimizi geliştirecek ortak alanlarımız çok. Kırgızistan olarak, Hindistan ile ticaretimizi geliştirmek istiyoruz. Kültürel ve sosyal alanlarda iş birliği yapmak istiyoruz." dedi.

Ceenbekov, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin geri kalmışlığının siyasi ilişkilerden kaynaklandığını ifade etti.

Kırgızistan'ın Hindistan ile eğitim alanında iş birliğinin mevcudiyetine değinen Ceenbekov, "Kırgızistan'da yaklaşık 9 bin Hindistan uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin memleketlerine döndüklerinde ikili iş birliğinin gelişmesine katkı yapacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.