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Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki ticaret ivme kazanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:29 | Son Güncelleme

Kırgızistan ile Kazakistan arasında dış ticaret hacmi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 7 artarak 843 milyon dolara ulaştı - İki ülke, ticaret hacmini bu yıl 1 milyar dolara çıkarma konusunda mutabakata vardı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan ile Kazakistan arasında dış ticaret hacminin geçen yıl önceki yıla göre yüzde 7 artarak 843 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Kırgızistan-Kazakistan Karma Ekonomik Konseyi 8. Toplantısı (KEK), Kırgızistan Başbakanı Muhamedkalıy Abılgaziyev ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in eş başkanlığında başkent Bişkek'te yapıldı.

KEK Toplantısı'nda taraflar, ticaret ve ekonomik iş birliğinin gelişmesi, su ve enerji gelişimi, endüstriyel alanlarda iş birliği, kültürel ve insani ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Taraflar toplantıda, dil, tarihi, kültür ve gelenekleri ortak olan iki kardeş halk arasında kültürel iş birliğinin aktif olarak geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, Kazakistan'dan Kırgızistan'ın tatil merkezi Issık Göl'e yolu kısaltacak Çolpon-Ata-Almatı kara yolu projesi ve Kırgızistan'ın güney batısındaki ortak sınır bölgesinde yer alan Aspara nehri üzerinde bir barajın inşa edilmesi ile ülkenin kuzeyindeki Tokmok-Kemin şehirleri arasında ek su kanalının inşa edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Abılgaziyev, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın dış ticaret yaptığı ülkelerin arasında Kazakistan'ın 3. büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

İkili ticaretin ivme kazandığını belirten Abılgaziyev, iki ülke arasında dış ticaret hacminin geçen yıl önceki yıla göre yüzde 7 artarak 843 milyon dolara ulaştığı ifade etti.

Abılgaziyev, Kırgızistan ile Kazakistan arasında dış ticaret hacminin bu yılın ilk 4 ayında ise yüzde 12,7 artarak 284 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Toplantının ardından Kırgız ile Kazak ihracatçı şirketler arasında tarım alanında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Abılgaziyev, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki en önemli problemlerden olan gümrüklerdeki nakliyecilerle ilgili sorunları ayrıntılı olarak ele aldık. Kazakistan üzerinden transit üçüncü ülkelere giden nakliye şirketleri için gümrük kapılarında kolaylık sağlanması konusunda anlaştık." diye konuştu.

Öte yandan, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Başbakanı Mamin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından Başkanlık Sarayı'nda kabul edildiği görüşmede, KEK Toplantısı'nda, iki ülke arasında bu yılki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasını hedef olarak belirlediklerini ifade ettiği kaydedildi.

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