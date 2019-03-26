Kırgızistan ile Rusya'dan hava üssü anlaşmasında değişiklik hazırlığı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Daniyar Sıdıkov, ülkedeki Rus askeri üssünün statüsü ve süresini öngören anlaşmada değişiklik yapmaya yönelik Rusya ile protokol hazırlığı içinde olduklarını bildirdi.

Sıdıkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'a 28 Mart'ta yapacağı resmi ziyarete ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kırgızistan ile Rusya'nın askeri iş birliği çerçevesinde Rus askeri üssünün statüsü ve süresini öngören anlaşmada değişiklik yapmaya yönelik protokol hazırlığı içinde olduğunu belirten Sıdıkov, "İlgili birimlerimiz arasında görüşmeler sürüyor. Detayları açıklayamam. Bu konuda müzakereler devam ediyor." dedi.

Ülkede ikinci bir Rus askeri üssünün açılacağı yönündeki iddialara da değinen Sıdıkov, bu konunun, iki ülke devlet başkanlarının ziyaret gündeminde yer almadığını sözlerine ekledi.

