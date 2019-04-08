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Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorunları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 18:20 | Son Güncelleme

Kırgızistan ile Tacikistan hükümetleri, ortak tartışmalı sınır bölgelerinde kardeşlik, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için sınır belirleme çalışma toplantısı düzenledi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan ile Tacikistan hükümetlerinin, ortak tartışmalı sınır bölgelerinde, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için sınır belirleme çalışma toplantısı yaptığı bildirildi.

Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır ihtilaflarını görüşmek için Başbakan Yardımcısı Ceniş Razakov ve beraberindeki heyetin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye ziyarette bulunduğu belirtildi.

Razakov'un, Tacikistan Başbakan Yardımcısı Azim İbrahim ile başkanlık ettiği toplantıda, sınır belirleme çalışmaları kapsamında toprak değişimi konusunun görüşülen konuların arasında olduğu ifade edildi.

Açıklamada iki tarafın da sınırdaki tartışmalı noktalarda sorunların çözümlenmesinden yana oldukları ifade edildi.

Başkent Bişkek'ten 750 kilometre uzaklıktaki halkın yoğun yaşadığı bölgede sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belli iken 2012 yılından bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında sadece 47 kilometre üzerinde uzlaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Kırgız-Tacik sınır sorunu Toprak değişimi

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