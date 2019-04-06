Kırgızistan-Kazakistan sınır kapısındaki sorunlar

Açıklamada, Kırgız-Kazak sınırındaki kontrol noktalarının normale dönmeye başladığı, tırların sayısında azalma yaşandığı ve ilerleyen günlerde tır yoğunluğuyla ilgili sorunun tamamen ortadan kalkacağının beklendiği kaydedildi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev'in, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile sınırdaki durumu çözmek için yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan kentine Başbakanlık Gümrük Devlet Hizmetleri Başkanı Almaz Onolbekov'un başkanlığında bir heyeti gönderdiği ve heyetler arası toplantının açık ve yapıcı geçtiği hatırlatıldı.

Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı, sınır kapısında yoğunluğa neden olan ek denetimlerin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) anlaşmasına aykırı olduğunu ve malların dolaşım özgürlüğünü sınırlandırdığını gerekçe göstererek karşı tarafa tepkisini iletmiş, sınırdaki mevcut durumla ilgili Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu'ndaki üyelerini istişare için geri çağırma sürecini başlatacağını belirtmişti.

Kazakistan ise Kırgızistan'a Çin'den ithal edilen ürünlerin birliğin pazarına sokulduğu ve bu ülkelerin bütçelerine zarar verdiği, bu nedenle sevkiyat belgelerinde belirtilen bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesine ağırlık verildiğini duyurmuştu.

