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Kırgızistan-Kazakistan sınır kapısındaki sorunlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 13:59 | Son Güncelleme

Ak-Tilek sınır kapısından yurt dışına çıkmak için bekleyen tır sayısı azalmaya başladı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın kuzeyindeki Ak-Tilek sınır kapısından yurt dışına çıkmak için 10 gündür bekleyen tırların sayısının azalmaya başladığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev'in, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile sınırdaki durumu çözmek için yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan kentine Başbakanlık Gümrük Devlet Hizmetleri Başkanı Almaz Onolbekov'un başkanlığında bir heyeti gönderdiği ve heyetler arası toplantının açık ve yapıcı geçtiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Kırgız-Kazak sınırındaki kontrol noktalarının normale dönmeye başladığı, tırların sayısında azalma yaşandığı ve ilerleyen günlerde tır yoğunluğuyla ilgili sorunun tamamen ortadan kalkacağının beklendiği kaydedildi.

Kazakistan'ın sınır kapılarında yürüttüğü ek kontroller nedeniyle, tır geçişlerin sağlandığı Kırgızistan'ın kuzeyindeki Ak-Tilek sınır kapısı önünde 300'den fazla Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan plakalı tır kuyruk oluşturmuştu.

Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı, sınır kapısında yoğunluğa neden olan ek denetimlerin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) anlaşmasına aykırı olduğunu ve malların dolaşım özgürlüğünü sınırlandırdığını gerekçe göstererek karşı tarafa tepkisini iletmiş, sınırdaki mevcut durumla ilgili Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu'ndaki üyelerini istişare için geri çağırma sürecini başlatacağını belirtmişti.

Kazakistan ise Kırgızistan'a Çin'den ithal edilen ürünlerin birliğin pazarına sokulduğu ve bu ülkelerin bütçelerine zarar verdiği, bu nedenle sevkiyat belgelerinde belirtilen bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesine ağırlık verildiğini duyurmuştu.

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Ak Tilek sınır kapısı Kırgız-Kazak sınırındaki sorunlar TIR

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