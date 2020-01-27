Kırgızistan, koronavirüs nedeniyle acil eylem plan hazırlığında

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle hükumete acil eylem planı hazırlanması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ceenbekov, koronavirüs salgınını görüşmek üzere Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u, Başbakan Muhammedklaıy Abılgaziyev'i, bazı bakanlar ile ilgili bürokratları topladı.

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ülkeye girişini önlemek için alınan önlemlerin ele alındığı toplantıda, Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Ularbek Şarşeyev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nurlan Niyazaliyev ve Başbakanlık Devlet Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Güvenliği Müfettişliği Müdürü Kalısbek Jumakanov da bilgilendirmede bulundu.

Hükumet bünyesinde ülkede epidemiyolojik durumu izlemek ve yeni bir tip koronavirüsün ülkeye girişini önlemek amacıyla devlet organlarının temsilcilerinden oluşan acil masa kuruldu.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, koronavirüs nedeniyle ülkede tedbirlerin artırılması için hükumete acil bir eylem planı hazırlanması talimatı verdi.