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Kırgızistan "Kutadgu Bilig'in Yazılışının 950. Yılı" konferansına ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

Kırgızistan "Kutadgu Bilig'in Yazılışının 950. Yılı" konferansına ev sahipliği yapacak

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan, Türk İslam tarihinin büyük şairi, bilim adamı ve düşünürü Yusuf Has Hacib'in kaleme aldığı Kutadgu Bilig Siyasetnamesi'nin yazılışının 950. yılı kapsamında düzenlenecek uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Azamat Camankulov'un, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali ile, bu yıl yapılacak "Kutadgu Bilig Siyasetnamesi'nin Yazılışının 950. Yılı" başlıklı uluslararası konferansı görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından da kabul edilen Kıdırali, Kutadgu Bilig'in yazılışının 950. yılı anısına yapılacak etkinlik ve Türk Akademisinin gelecek dönem faaliyetleri ve öncelik planları hakkında bilgi verdi.

Ceenbekov, Türk tarihi, kültürü ve Türk halklarının ünlü şahsiyetleri üzerine uluslararası konferanslar, forumlar ve seminerler düzenleyen akademinin aktif çalışmalarına dikkati çekerek, Kutadgu Bilig'in 950. yılına ithafen düzenlenecek uluslararası konferansın yüksek düzeyde gerçekleşeceğine ilişkin umudunu belirtti.

Kırgızistan topraklarında bin yıl önce İslamiyeti kabul ederek uzun süre hüküm süren ilk Türk devleti Karahanlılar döneminde dünyaya gelen ve Kaşgar'da vefat eden Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig adlı siyasetname ve nasihatname içerikli eseri kaleme almıştı.

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Kırgızistan Kutadgu Bilig Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali

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