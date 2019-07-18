HABER

Kırgızistan Meclis Başkanı Dzhumabekov İznik'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 00:06 | Son Güncelleme

15 TEMMUZ darbe girişiminin 3'üncü yılı nedeniyle Türkiye'ye gelen Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov, Ankara ve İstanbul ziyaretlerinin ardından Bursa'ya gelip, İznik ilçesini ziyaret etti.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişiminin 3'üncü yılı nedeniyle Türkiye'ye gelen Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov, Ankara ve İstanbul ziyaretlerinin ardından Bursa'ya gelip, İznik ilçesini ziyaret etti.

İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, belediye meclis üyeleri Zeliha Peşte, Halil Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tuncay Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve heyeti İznik Belediye Başkanlığında karşıladı.

Yenişehir Kaymakamı ve İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, konuşmasında, "12 bin yıllık tarihe sahip olan İznik İlçemize hoş geldiniz. Belediye başkanımızın misafiri olarak buraya gelirken, ben de burada Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak sizleri karşılamaktan onur duydum. İnşallah bu geziniz sağlıklı, güzel bir şekilde geçer ve tatlı hatıralar bırakır" dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise, "Öncelikle İlçemize hoş geldiniz. Bizler zaten birbirimize yabancı değiliz. Burada bulunan Kırgızlar Türbesi'ndeki emanetlerinize sahip çıkıyoruz. Kırgızistan Talas şehri de bizlerin kardeş şehridir. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sizleri tekrar güzel ilçemizde görmekten onur duyarız" dedi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov de "Atalarımızı ziyaret vesilesi ile İznik'e gelmiş bulunuyoruz. Atalarımıza Kuran-ı Kerim okumak için buraya benimle birlikte Kırgızistan parlamentosundan altı milletvekili daha geldi. Biz ilk başta Ankara'ya gittik daha sonrasında İstanbul'a geçtik. İznik'te babalarımız 1330 yıllarında şehit olmuşlar. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ardından İznik Belediye Başkanı, Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov'a İznik çinisi vazo hediye ederken Kırgız milletvekillerine de İznik karo çinisi takdim etti. Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve heyet İznik Gölü içerisinde bulunan su altı bazilikasını gezdi. Bazilika Kazı Çalışmaları Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Şahin Kırgız Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve heyete çalışmaları ve son durum hakkında bilgi verdi. Meclis başkanı ve heyet ardından Roma Tiyatrosu'na geçti. Burada İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu ve Kazı Heyeti Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, İznik Roma Tiyatrosu kazılarında hakkında bilgi verdi.

BAŞKAN USTA , AYASOFYA'YI ANLATTI

11 Ekim 787 günü Patrik Trasios yönetiminde toplanan ve 350 piskoposla çok sayıda keşişin katıldığı Yedinci konsülün İznik Ayasofya'sında yapıldığını belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Ayasofya Camisi hakkında tarihi bilgiler vererek meclis başkanı ve heyeti bilgilendirdi. Ayasofya ziyaretinden sonra Kırgız Meclis Başkanı ve heyet Kaymakam Seyitoğlu, Başkan Usta'ya teşekkür ederek ziyaretten memnun kaldıklarını ifade ederek İznik'ten ayrıldı.

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
Tunceli ve İzmir'de PKK operasyonu: 6 tutuklamaTunceli ve İzmir'de PKK operasyonu: 6 tutuklama
Belediye Başkanı yaşlandırılmış fotoğraflarına isyan ettiBelediye Başkanı yaşlandırılmış fotoğraflarına isyan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki: Bu hatadan geri dönün

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Tunceli ve İzmir'de PKK operasyonu: 6 tutuklama

Tunceli ve İzmir'de PKK operasyonu: 6 tutuklama

17 Temmuz Sayısal Loto sonuçları! 4 milyon 335 bin lira ikramiye

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Erbil'deki şehidin kimliği belli oldu!

Muğla'da yakalanan insan tacirinden herkesi şoke eden sözler!

İnsan tacirinden herkesi şoke eden sözler!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.