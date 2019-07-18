Kırgızistan Meclis Başkanı Dzhumabekov İznik'te

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişiminin 3'üncü yılı nedeniyle Türkiye'ye gelen Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov, Ankara ve İstanbul ziyaretlerinin ardından Bursa'ya gelip, İznik ilçesini ziyaret etti.

İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, belediye meclis üyeleri Zeliha Peşte, Halil Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tuncay Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve heyeti İznik Belediye Başkanlığında karşıladı.

Yenişehir Kaymakamı ve İznik Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, konuşmasında, "12 bin yıllık tarihe sahip olan İznik İlçemize hoş geldiniz. Belediye başkanımızın misafiri olarak buraya gelirken, ben de burada Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak sizleri karşılamaktan onur duydum. İnşallah bu geziniz sağlıklı, güzel bir şekilde geçer ve tatlı hatıralar bırakır" dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise, "Öncelikle İlçemize hoş geldiniz. Bizler zaten birbirimize yabancı değiliz. Burada bulunan Kırgızlar Türbesi'ndeki emanetlerinize sahip çıkıyoruz. Kırgızistan Talas şehri de bizlerin kardeş şehridir. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sizleri tekrar güzel ilçemizde görmekten onur duyarız" dedi.