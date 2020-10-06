Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu seçimleri iptal ettiğini açıkladı. Kırgızistan’da milletvekili seçimlerinin sonuçlarının iptali için yapılan gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklandı.
Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu seçimleri iptal ettiğini açıkladı. Kırgızistan’da milletvekili seçimlerinin sonuçlarının iptali için yapılan gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklandı.
Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu seçimleri iptal ettiğini açıkladı. Kırgızistan’da milletvekili seçimlerinin sonuçlarının iptali için yapılan gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklandı.