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  4. Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu seçimleri iptal ettiğini açıkladı. Kırgızistan’da milletvekili seçimlerinin sonuçlarının iptali için yapılan gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu seçimleri iptal ettiğini açıkladı. Kırgızistan’da milletvekili seçimlerinin sonuçlarının iptali için yapılan gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 12:22 | Son Güncelleme

Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu seçimleri iptal ettiğini açıkladı.

Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu seçimleri iptal ettiğini açıkladı. Kırgızistan’da milletvekili seçimlerinin sonuçlarının iptali için yapılan gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklandı.

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