Kırgızistan seçimleri: Sadyr Japarov oyların büyük çoğunluğunu almış görünüyor

Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Sadyr Japarov büyük bir oy farkıyla yarışı kazandı.

Oyların tamamına yakını sayıldı. Buna göre Japarov, yüzde 80 oy aldı. Bu durumda Japarov, anayasayı değiştirebilecek ve cumhurbaşkanına daha fazla yetki verebilecek düzeyde desteğe sahip oluyor.

Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinden bu yana ülkede siyasi kriz vardı.

Parlamento seçimlerinde hile yapıldığı ve sonuçların gerçeği yansıtmadığını savunan muhalifler protesto gösterileri yapmış; bunun üzerine dönemin cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov istifa etmişti.

Pazar günü sonuçların belli olmasından sonra Başkent Bişkek'te zafer konuşması yapan Japarov, "Ülkeyi yolsuzluktan uzak şeffaf bir hükümetle yönetme sözü" verdi:

"Biz bir önceki hükümetin hatalarını tekrar etmeyeceğiz. Son 30 yıldır ülkemizde, hayatımızın her alanında yolsuzluk kök saldı. Şu andan itibaren böyle rezilliklere taviz vermeyeceğiz.

"Kırgızistan'ın ekonomik sorunlarını da üç ile beş yıl arasında çözmeyi hedefliyoruz."