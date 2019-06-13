Kırgızistan ŞİÖ Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne yarın ev sahipliği yapacak.

ŞİÖ Dönem Başkanı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un başkanlığındaki ŞİÖ'ye üye ülke liderler zirvesi, başkent Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Konutları alanında yer alan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'ın devlet başkanı ve Hindistan'ın başbakan seviyesinde temsil edileceği zirveye, Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan liderleri de gözlemci sıfatıyla katılacak.

Örgütün gelişiminin yanı sıra üye devletleri ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınacağı zirvenin ardından örgütün Bişkek bildirisi kabul edilecek.

Zirveyi takip etmek amacıyla 115 uluslararası medya kuruluşundan 435, 32 ulusal medya kuruluşundan 94 basın mensubu akredite oldu.

Yaklaşık 5 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağı zirve için ülkeye gelmeye başlayan lider ve heyetler için bu akşam Devlet Konser Salonu'nda "Dostluk Kervanı" adlı gala konser verilecek.