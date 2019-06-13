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Kırgızistan ŞİÖ Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'ın devlet başkanı ve Hindistan'ın başbakan seviyesinde temsil edileceği zirveye, Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan liderleri de gözlemci sıfatıyla katılacak

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne yarın ev sahipliği yapacak.

ŞİÖ Dönem Başkanı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un başkanlığındaki ŞİÖ'ye üye ülke liderler zirvesi, başkent Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Konutları alanında yer alan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'ın devlet başkanı ve Hindistan'ın başbakan seviyesinde temsil edileceği zirveye, Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan liderleri de gözlemci sıfatıyla katılacak.

Örgütün gelişiminin yanı sıra üye devletleri ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınacağı zirvenin ardından örgütün Bişkek bildirisi kabul edilecek.

Zirveyi takip etmek amacıyla 115 uluslararası medya kuruluşundan 435, 32 ulusal medya kuruluşundan 94 basın mensubu akredite oldu.

Yaklaşık 5 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağı zirve için ülkeye gelmeye başlayan lider ve heyetler için bu akşam Devlet Konser Salonu'nda "Dostluk Kervanı" adlı gala konser verilecek.

Kırgızistan, ŞİÖ zirve hazırlıkları kapsamında Çin'den otobüs, cip ve zırhlı polis araçları, Rusya'dan zırhlı 5 lüks araç, minibüsler ve 2 Mİ-8 tipi helikopter yardımı aldı.

Bölgede barış, güvenlik ve istikrarın ortak sağlanması ve sürdürülmesi ve ülkeler arasında karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesini öngören ŞİÖ, Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Çin'in Şangay kentinde 15 Haziran 2001'de resmen kurulmuştu.

Hindistan ve Pakistan 16 yıl sonra örgüte dahil olmuş, örgütün üye sayısı 8'e çıkmıştı.

Türkiye, geçen yıllarda ŞİÖ’ye Diyalog Ortağı olarak katılmıştı.

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Kırgızistan ŞİÖ

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