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Kırgızistan Suriye ve Irak'taki vatandaşlarını getirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Kırgızistan Suriye ve Irak'taki vatandaşlarını getirecek

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan, Suriye ve Irak'ta savaş bölgelerinde bulunan vatandaşlarını getirmek için çalışma başlattı.

Ülkenin istihbarat teşkilatı Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerinde çeşitli kamplarda kalan Kırgız vatandaşların ülkeye getirilmeleri için talimat verdi.

Bu kapsamda komite, Suriye ve Irak'taki Kırgızların ülkeye getirilmesi için çalışma başlattı.

Kırgız çocuk ve gençlerin Kırgızistan'a dönüşlerine öncelik verileceği belirtilirken, anne ve babalarının soruşturma sonrasında ülkeye getirileceği kaydedildi.

Suça karışanların çocuklarının ailelerinden alınacağı ve ülkeye döneceklerin rehabilitasyona tabi tutulacağı vurgulandı.

Suriye ve Irak'ta 500 ila bin Kırgız vatandaşı bulunduğu tahmin ediliyor.

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Kırgızistan Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Vatandaşlar

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