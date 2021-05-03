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İki ülkenin 'taş atma' kavgası geride yıkım bıraktı!

03.05.2021 06:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan ile Tacikistan arasında 'taş atmayla' başlayan çatışmalarda 46 kişi hayatını kaybederken evler, okullar ve kontrol noktaları yıkıldı.

İki ülkenin 'taş atma' kavgası geride yıkım bıraktı!

Kırgızistan ile Tacikistan arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Yetkililer yüzlerce kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin yıkıldığını açıkladı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ülkede 34 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken Tacikistan ise 12 kişinin öldüğünü belirtti.

Aralarında okullar, mağazalar, polis karakolları ve kontrol noktalarının da olduğu 100'den fazla yapı hasar gördü.

BBC'nin çektiği görüntüler, çatışmaların Kırgızistan tarafında yarattığı yıkımın boyutlarını ortaya koydu.

Properties destroyed by fire

An official walks along a deserted street following clashes near the Kyrgyzstan-Tajikistan border

An official documents the damage to buildings in the area

Çarşamba günü Kırgızistan'ın Batken bölgesinde başlayan çatışmalar nedeniyle 10 binden fazla kişinin de tahliye edildiği belirtiliyor.

Building set on fire included schools, checkpoints and shops

TAŞ ATMAYLA BAŞLAMIŞTI

Çatışmaların sınır bölgesindeki bir su kaynağına gözetim kamerası yerleştirilmesinden sonra iki tarafın birbirine taş atmasıyla başladığı aktarılıyor.

Kırgızistan'ın sınır köylerinden Maskat'ta yaşayan Rakhat Esenova, evinin çatışmalar nedeniyle yok olduğunu söylüyor:

"Evimizde yaşarken umudumuz vardı. Çocuklarımın, torunlarımın bu evde büyüyeceğini düşünürdüm… Bunu bize neden yaptılar?"

Some crockery is displayed near a home that has been reduced to rubble

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı yaşanan olaylara dair bir soruşturma başlattıklarını, yasa dışı sınır geçişleri ve cinayet iddialarının da inceleneceğini duyurdu.

With many of the properties, the roofs had collapsed

Many buildings were left beyond repair

Nothing but shells of some buildings remained

Taraflar Cuma günü ateşkes ilan etse de bazı köylerde çatışmalar devam etmişti.

Bunun üzerine Cumartesi tekrar bir ateşkes anlaşması imzalandı ve taraflar hafta sonu boyunca bu anlaşmaya uydu.

Çatışmalar, iki ülkenin de hak iddia ettiği bir su kaynağı nedeniyle başlamıştı.

Orta Asya'daki pek çok sınırda olduğu gibi bu bölgedeki sınırlar konusunda da 30 yıldır anlaşmazlıklar yaşanıyor.

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