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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, gerginliğin son bulması amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, iki ülke sınır hattında yol yapım çalışmaları yüzünden köylüler arasında çıkan gerginliğin son bulması amacıyla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov ile Rahmon'un telefonla görüştüğü ve eskiden beri iyi komşuluk ilişkileri olan iki ülke halkının barış ve dostluk içinde yaşaması için gayretlerinin önemini vurguladığı belirtildi.

İki liderin, ortak sınırda gelecekte benzer bir durumun yaşanmaması için ortak komisyon kurulmasının önemine değindiği ifade edilen açıklamada, sınır tartışmalarına son verilmesi için müzakerelerin yoğunlaştırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bu arada, Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada ise Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev ile Tacikistan mevkidaşı Kohir Rasulzade ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek sınırda alınan tedbirleri görüştüğü belirtildi.

İki ülke arasındaki tartışmalı sınır konularının çözümlenmesi için hükümetler arası komisyonun çalışmalarının canlanması gerektiği dile getirildi.

Açıklamada, sınırda durumu çözmek ve istikrarı sağlamak için iki ülkenin yetkili makamlarının birlikte çalıştıkları ifade edildi.

Öte yandan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin Sirodjiddin, sınırdaki son duruma ilişkin iki kez telefon görüşmesi yaptı.

Bakanların, sınırda gerginliğin aşılması, kardeşlik ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunmasının öneminin altını çizdiği belirtildi.

Başkent Bişkek'ten 750 kilometre uzaklıkta bulunan Batken bölgesindeki tartışmalı sınırda, Kırgız ve Tacik vatandaşlar arasında yol yapım çalışması yüzünden taşlı ve sopalı kavga çıkmıştı.

Yaşanan gerginlikte bir Tacik vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan sınırları içinde kalan ama Tacikistan'a ait olan Voruh yerleşim bölgesi yakınlarındaki Ak Say köyünde yaşanan gerginliği önlemek için her iki ülke sınır muhafızları Voruh'tan geçen kara yolunu ulaşıma kapatmıştı.

İki halkın yoğun yaşadığı bölgede sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belli iken, 2012 yılından bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında sadece 47 kilometre üzerinde uzlaşıldı.

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Çingiz Aydarbekov gerginlik Kırgızistan Sooronbay Ceenbekov Tacikistan vatandaşları telefon görüşmesi Voruh

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