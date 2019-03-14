Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki gerginlik

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, iki ülke sınır hattında yol yapım çalışmaları yüzünden köylüler arasında çıkan gerginliğin son bulması amacıyla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov ile Rahmon'un telefonla görüştüğü ve eskiden beri iyi komşuluk ilişkileri olan iki ülke halkının barış ve dostluk içinde yaşaması için gayretlerinin önemini vurguladığı belirtildi.

İki liderin, ortak sınırda gelecekte benzer bir durumun yaşanmaması için ortak komisyon kurulmasının önemine değindiği ifade edilen açıklamada, sınır tartışmalarına son verilmesi için müzakerelerin yoğunlaştırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bu arada, Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada ise Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev ile Tacikistan mevkidaşı Kohir Rasulzade ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek sınırda alınan tedbirleri görüştüğü belirtildi.

İki ülke arasındaki tartışmalı sınır konularının çözümlenmesi için hükümetler arası komisyonun çalışmalarının canlanması gerektiği dile getirildi.