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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Sınırda yol yapımı yüzünden çıkan sorunun çözümünü öngören iş birliği protokolü imzalandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Ceniş Razakov ve Tacikistan Başbakan Yardımcısı Azim İbrohim, iki ülke sınırında yol yapımı yüzünden çıkan sorunların çözümünü öngören iş birliği protokolü imzaladı.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, iki ülkenin güvenlikten sorumlu başbakan yardımcıları arasında imzalanan iş birliği protokolüne göre, iki ülkenin ortak çıkarları dikkate alınarak, Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesindeki Kök Taş - Ak Say - Tamdık karayolunda inşaat çalışmalarının sürdürülmesinin ve sınır bölgelerindeki yolların yeniden ulaşıma açılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kırgızistan ve Tacikistan ortak soruşturma ekiplerinin sınır hattında çıkan sorunlarla ilgili soruşturmasını sürdüreceği kaydedildi.

Başkent Bişkek'ten 750 kilometre uzaklıkta bulunan Batken bölgesindeki tartışmalı sınırda, geçen hafta Kırgız ve Tacik vatandaşlar arasında yol yapım çalışması yüzünden taşlı ve sopalı kavga çıkmış, iki ülke sınır muhafızları bölgedeki tek kara yolunu ulaşıma kapatmıştı.

Kırgızistan tarafındaki Ak Say ve Kök Taş köylerinde yaşayan çocuk ve kadınlar tahliye edilmiş, ulaşıma kapatılan tek kara yolunu kullanamayan yerel halkın mağdur olmaması için indirimli uçak seferleri başlatılmıştı.

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