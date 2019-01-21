Kırgızistan-Türkiye ilişkileri

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan ile Türkiye parlamentolarının, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ile AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un Türk milletvekilleri ile Kırgızistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında alınan kararların uygulamasını değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ceenbekov'un, parlamentoların ve milletvekillerinin iki ülke ilişkilerinin ve ikili stratejik iş birliğinin gelişmesine katkı sağladığına dikkati çektiği aktarıldı.

Geçen eylül ayı başında başkent Bişkek'te, Ceenbekov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında, Kırgızistan'ın Maarif Vakfı ile işbirliği konusu ele alınmıştı.

