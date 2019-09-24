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Kırgızistan-Türkiye İş Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: - "Türkiye, Kırgızistan'a ülkenin bağımsızlık tarihinde 600 milyon dolar tutarında yatırımda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede, iki ülke ticaret hacmini mevcut 400 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseltmeyi öngören imkanları görüştük. Bunun için söz konusu hedefe doğru adımları atmamız gerekiyor" - "Türk iş adamlarını yatırıma davet ediyorum. Türk partnerlerimize tüm kapılarımız daima açıktır. Türk partnerlerle iş birliğimizi çok taraflı olarak derinleştirmek istiyoruz"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye'nin, Kırgızistan'a ülkenin bağımsızlık tarihinde 600 milyon dolar tutarında yatırımda bulunduğunu belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede, iki ülke ticaret hacmini mevcut 400 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseltmeyi öngören imkanları görüştük. Bunun için söz konusu hedefe doğru adımları atmamız gerekiyor." dedi.

Bir Türk yatırımcının Bişkek'te kurduğu otelde gerçekleştirilen Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'na Kırgızistan'dan bakanlar ve milletvekilleri, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve iki ülkenin iş insanları katıldı.

Forumun açılışında konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türkiye'nin, Kırgızistan'a ülkenin bağımsızlık tarihinde 600 milyon dolar tutarında yatırımda bulunduğunu belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede, iki ülke ticaret hacmini mevcut 400 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseltmeyi öngören imkanları görüştük. Bunun için söz konusu hedefe doğru adımlarımızı atmamız gerekiyor." dedi.

Türk yatırımcısını Kırgızistan'da ulaşım, enerji, haberleşme teknolojileri ve turizm sektörüne yatırım yapmaya davet eden Ceenbekov, "Türk iş adamlarını yatırıma davet ediyorum. Türk partnerlerimize tüm kapılarımız daima açıktır. Türk partnerlerle iş birliğimizi çok taraflı olarak derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Kırgızistan'da iş yapma şartları kolaylaştırıldı"

Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan'da yetiştirilen et, bal, ceviz, kuru fasulye ve kurutulmuş meyve türlerini Türkiye pazarında görmek istediklerini ifade etti.

Kırgızistan'da iş yapma şartlarının kolaylaştırıldığını belirten Ceenbekov, "Kırgızistan'da yeni bir iş yeri kaydı 3 günde yapılabiliyor. Yeni şirketler, 3 yıl süreyle vergilerden muaf tutuluyor. Katma Değer Vergisi yüzde 12 iken, kar vergisi ile gelir vergisi yüzde 10'dur. Ülkede büyükşehirlerin dışında iş yeri açanlardan gelir, satış, arsa ve mülk vergisi 5 ila 10 süreyle alınmıyor. Teknoloji ithal eden şirketler gümrük vergisinden muaf tutuluyor." şeklinde konuştu.

Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek ay Azerbaycan'da bir araya geleceklerini ve bu görüşmeyi çok beklediğini de söyledi.

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Bişkek Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Kırgızistan Türkiye İş Forumu

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