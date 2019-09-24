BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye'nin, Kırgızistan'a ülkenin bağımsızlık tarihinde 600 milyon dolar tutarında yatırımda bulunduğunu belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede, iki ülke ticaret hacmini mevcut 400 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseltmeyi öngören imkanları görüştük. Bunun için söz konusu hedefe doğru adımları atmamız gerekiyor." dedi.

Bir Türk yatırımcının Bişkek'te kurduğu otelde gerçekleştirilen Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'na Kırgızistan'dan bakanlar ve milletvekilleri, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve iki ülkenin iş insanları katıldı.

Forumun açılışında konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türkiye'nin, Kırgızistan'a ülkenin bağımsızlık tarihinde 600 milyon dolar tutarında yatırımda bulunduğunu belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede, iki ülke ticaret hacmini mevcut 400 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseltmeyi öngören imkanları görüştük. Bunun için söz konusu hedefe doğru adımlarımızı atmamız gerekiyor." dedi.