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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 21:54 | Son Güncelleme

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Kırgızistan'da 1995'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), bu yıl 18. dönem mezunlarını verdi.

Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki mezuniyet törenine, Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Kudayberdi Kojobekov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Afganistan'ın Bişkek Büyükelçisi Muhammed İssa Mesbah, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, diplomatlar, müşavirler, üniversite yönetimi, öğretim görevlileri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un gönderdiği kutlama mesajının okunmasıyla başlayan törende, iki ülke milli marşları okundu ve mezunlar ant içti.

Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Kojobekov, bu yıl 18. dönem mezunlarını verdiklerini belirterek, "Modern eğitim alan mezunların ülkenin ekonomisine katkıda bulunacağına inanıyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı da üniversitenin kuruluşundan bu yana 8 bin 453 mezun verdiğini dile getirerek, "Bugünkü mezunlarımızı, kıymetli ailelerine, Kırgızistan ve Türkiye toplumlarına ve insanlığına kazandırmış olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sevgili gençler sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler yüzümüzü hep ak tuttunuz. Size çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Balcı, mezunlarının, farklı kıtalardaki ülkelerde kendilerini, ailelerini ve ülkelerini başarılı hizmet anlayışıyla temsil ettiklerini, istihdamda en çok arananlardan olduğunun altını çizdi.

Mezunları tebrik ederek başarılar dileyen üniversitenin Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev ise bugün 800'ü aşkın mezun verdiklerini ifade ederek, "Hayatta ne olursa olsun insanlığınızı ve iyiliğinizi kaybetmeyiz." dedi.

Törende okulun ilk üçe giren başarılı öğrencileri ile fakülte birincilerine sertifikaları ve hediyeleri verildi. Üniversite marşını okuyan mezunlar Kırgız ve Türk dilinde yemin etti. Ardından öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

Sanatçıların konser verdiği ve konuk dans grupların renklendirdiği tören, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Manas Üniversitesi mezuniyet

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