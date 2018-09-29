HABER

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Millet Kıraathanesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı: - "Manas Üniversitesi olarak belki de Türk dünyasında ilk millet kıraathanesini açmış bulunuyoruz"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da Manas Üniversitesi bünyesinde "Millet Kıraathanesi" açıldı.

Türkiye'nin 1995 yılında kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Cengiz Aytmatov Kampüsü yerleşkesinin ortasında kurulan kıraathanenin açılışını öğrencilerin katılımıyla üniversite yönetimi yaptı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı yaptığı konuşmada, Manas Üniversitesi olarak her yeni eğitim yılında olduğu gibi bu yılda da bir yeniliğe imza attıklarını belirterek, "Manas Üniversitesi olarak belki de Türk dünyasında ilk millet kıraathanesini açmış bulunuyoruz." dedi.

Balcı, üniversitedeki kıraathaneye, "Türk Dünyası Millet Kıraathanesi" adını verdiklerini belirterek, "Kıraathane demek, okumaktır, sohbettir, tanımaktır, bilmektir, gelişmektir. buluşmaktır. paylaşmaktır, anlaşmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran ayından itibaren Türkiye'de gençlere yönelik millet kıraathanelerin açılacağını ifade ettiğini hatırlatan Balcı, "Türk Dünyası Millet Kıraathanesi, öğrencilerin yanı sıra velilerine de açıktır. Anne ve babalarınız size ziyarete geldiğinde burada buluşun. Burada güzel ve mutlu bir anınızı yaşayın." ifadelerini kullandı.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de Manas Üniversitesi'nde güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Kıraathanenin çay, yemek dışında başka bir özelliği var. Kıraathane, birçok ülkeden eğitim için üniversitemize gelen öğrencilerle tanışarak kültürel paylaşımını hedefleniyor." şeklinde konuştu.

Üniversitenin Yapı İşleri Dairesi Başkanı Sezai Ünner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millet kıraathanesini açık ve kapalı alandan oluşan 500 metrekare alanda sohbet, okuma, bilgisayar ve gıda ihtiyaçlarının giderileceği salonlardan tanzim ettiklerini anlattı.

Her gün 07:00 ile 23:00 saatleri arasında açık olacak kıraathanenin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren üniversite öğrencilerinden Akmanay Madaliyeva, "Burada üç salon var. Burası çok güzel. Her taraf çiçeklerle donatılmış. Burasını kuranlara teşekkür ederim." dedi.

Kıraathane açılışının ilk gününde katılımcılara kahvaltı da ikram edildi.

PARTNERInstagram güncellendi! Neler değişti?Instagram güncellendi! Neler değişti?
Kocaeli'de 2'nci Eşme Ayva Festivali düzenlendiKocaeli'de 2'nci Eşme Ayva Festivali düzenlendi
Rize'de Türk Yıldızları gösterisi nefes kestiRize'de Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
millet kıraathanesi açılış Kırgızistan KTMÜ

En Çok Okunan Haberler

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.