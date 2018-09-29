Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Millet Kıraathanesi açıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da Manas Üniversitesi bünyesinde "Millet Kıraathanesi" açıldı.
Türkiye'nin 1995 yılında kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Cengiz Aytmatov Kampüsü yerleşkesinin ortasında kurulan kıraathanenin açılışını öğrencilerin katılımıyla üniversite yönetimi yaptı.
KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı yaptığı konuşmada, Manas Üniversitesi olarak her yeni eğitim yılında olduğu gibi bu yılda da bir yeniliğe imza attıklarını belirterek, "Manas Üniversitesi olarak belki de Türk dünyasında ilk millet kıraathanesini açmış bulunuyoruz." dedi.
Balcı, üniversitedeki kıraathaneye, "Türk Dünyası Millet Kıraathanesi" adını verdiklerini belirterek, "Kıraathane demek, okumaktır, sohbettir, tanımaktır, bilmektir, gelişmektir. buluşmaktır. paylaşmaktır, anlaşmaktır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran ayından itibaren Türkiye'de gençlere yönelik millet kıraathanelerin açılacağını ifade ettiğini hatırlatan Balcı, "Türk Dünyası Millet Kıraathanesi, öğrencilerin yanı sıra velilerine de açıktır. Anne ve babalarınız size ziyarete geldiğinde burada buluşun. Burada güzel ve mutlu bir anınızı yaşayın." ifadelerini kullandı.
KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de Manas Üniversitesi'nde güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Kıraathanenin çay, yemek dışında başka bir özelliği var. Kıraathane, birçok ülkeden eğitim için üniversitemize gelen öğrencilerle tanışarak kültürel paylaşımını hedefleniyor." şeklinde konuştu.
Üniversitenin Yapı İşleri Dairesi Başkanı Sezai Ünner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millet kıraathanesini açık ve kapalı alandan oluşan 500 metrekare alanda sohbet, okuma, bilgisayar ve gıda ihtiyaçlarının giderileceği salonlardan tanzim ettiklerini anlattı.
Her gün 07:00 ile 23:00 saatleri arasında açık olacak kıraathanenin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren üniversite öğrencilerinden Akmanay Madaliyeva, "Burada üç salon var. Burası çok güzel. Her taraf çiçeklerle donatılmış. Burasını kuranlara teşekkür ederim." dedi.
Kıraathane açılışının ilk gününde katılımcılara kahvaltı da ikram edildi.
Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!
TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var
Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu
Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi
MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum