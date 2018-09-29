Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Millet Kıraathanesi açıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da Manas Üniversitesi bünyesinde "Millet Kıraathanesi" açıldı.

Türkiye'nin 1995 yılında kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Cengiz Aytmatov Kampüsü yerleşkesinin ortasında kurulan kıraathanenin açılışını öğrencilerin katılımıyla üniversite yönetimi yaptı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı yaptığı konuşmada, Manas Üniversitesi olarak her yeni eğitim yılında olduğu gibi bu yılda da bir yeniliğe imza attıklarını belirterek, "Manas Üniversitesi olarak belki de Türk dünyasında ilk millet kıraathanesini açmış bulunuyoruz." dedi.

Balcı, üniversitedeki kıraathaneye, "Türk Dünyası Millet Kıraathanesi" adını verdiklerini belirterek, "Kıraathane demek, okumaktır, sohbettir, tanımaktır, bilmektir, gelişmektir. buluşmaktır. paylaşmaktır, anlaşmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran ayından itibaren Türkiye'de gençlere yönelik millet kıraathanelerin açılacağını ifade ettiğini hatırlatan Balcı, "Türk Dünyası Millet Kıraathanesi, öğrencilerin yanı sıra velilerine de açıktır. Anne ve babalarınız size ziyarete geldiğinde burada buluşun. Burada güzel ve mutlu bir anınızı yaşayın." ifadelerini kullandı.