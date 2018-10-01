Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde yeni eğitim yılı başladı

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Manas Üniversitesini başından beri desteklediğini belirten Fırat, "Geçen sene üniversitenin mezuniyet törenine katıldığımda mezunların ne kadar şanslı ve mutlu olduklarını gördüm. Mezun olduklarında ne kadar rahat iş bulabildiklerini temaslarımdan öğreniyorum. Manas mezunuysanız çok rahat iş bulabiliyorsunuz. Bu bakımından çok büyük şansınız var." dedi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kırgızistan Cumhuriyeti, Orta Asya ülkeleri, Kafkaslar ve Rusya Federasyonu arasında köprü oluşturan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ile gurur duyduklarını vurguladı.

Açılış törene, Türkiye, Özbekistan ve KKTC büyükelçileri, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Kudayberdi Kojobekov ile diplomatlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türkiye ile Kırgızistan Cumhuriyeti, Orta Asya ülkeleri, Kafkaslar ve Rusya Federasyonu arasında köprü oluşturan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ile gurur duyduklarını belirtti.

Fırat, Kırgız ve Türk öğrencilerini sınıfta ve sınıfın dışında hep bir arada görmeyi arzuladıklarına işaret ederek, "Manas Üniversitesi ruhu içinde her dakika birlikte öğrenerek gelişen, birlikte hareket eden, kendisini geliştiren bir neslin yetişmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerinin önemini vurgulayan Fırat, Türkiye'nin Manas Üniversitesinin kuruluşundan bu yana 356 milyon dolar yatırımda bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'daki temasları çerçevesinde Manas Üniversitesi Kampüsü'nde 47 milyon dolarlık çeşitli yatırımların açılışını yaptığını kaydetti.

"Modern üniversite haline geldi"

Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Kojobekov da Manas Üniversitesinin kısa zamanda modern bir üniversite haline geldiğini belirtti. Kojobekov, Kırgızistan bayrağını dünyada başarıyla dalgalandıran Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Manas Üniversitesinin bakanlıkla sıkı iş birliği içinde çalıştığını ve bakanlığın projelerine destek vermesinden dolayı üniversite yönetimine teşekkür eden Kojobekov, Kırgızistan eğitim sisteminin uluslararasılaşma konusunda Manas Üniversitesinin tecrübelerinden yararlanmaya açık olduğunu kaydetti.