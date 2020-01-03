Kırgızistan-Türkiye Tekstil Geliştirme Merkezi faaliyetlerine başladı

Kırgızistan’da Türkiye mezunlarının kurduğu Egemendik Derneği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından “Tekstil Geliştirme Merkezi” kuruldu.

Ülke genelinde tekstil sektörünün gelişmesine hizmet verecek olan Kırgızistan’ın ilk tekstil laboratuvarı kuruldu. Proje kapsamında kurulan laboratuvarda kumaş ve yardımcı malzemeler, uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde her türlü fiziksel ve kimyasal testlerden geçirilerek sonuçları sertifikalandırılacak. Merkezde eğitim, seminer programlarının ihtiyaçlarını karşılayacak tam donanımlı 20 kişi kapasiteli eğitim sınıfı, ürün tasarım aşamasında koleksiyon hazırlama ile alakalı temel işlemlerinin yapıldığı modelhane, dünya moda gündeminde olan modellerin sergilendiği ve merkez hedef kitlesinin ilham kaynağı olabilecek şovrum, tekstil alanıyla ilgili kütüphane ve kalıp baskı bilgisayar programlarının uygulamalı eğitim salonu kuruldu. Merkez için gerekli malzeme ve ekipmanlar ise TİKA tarafından temin edildi.

Tekstil Geliştirme Merkezi’nin öncelikli amaçlarından biri Türkiye’de yarım asırdır edindiği tekstil ve hazır giyim sektörü tecrübelerini Kırgızistan’a transfer etmek. Türkiye’de hazır giyim sektörüyle ilişkili devlet kurumları, mesleki ve ticari birlikler, akademik çevreler ve özel müteşebbisler ile sıkı bağlantılar kurularak bilgi ve tecrübe aktarımı için uygun koşulların oluşturulması Merkez’in ana çalışma alanını teşkil ediyor. Kurulan merkez vasıtasıyla tekstil alanında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve Kırgız tekstil sektörünün profesyonelleşmesi de amaçlanıyor. Merkezde görevli alanında uzman kişiler tarafından firmalara sağlanacak tekstil danışmanlığı hizmetinin yanı sıra merkezde sağlanan eğitimlerle kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan tasarım sertifikaları verilecek.

Tekstil sektörü Kırgızistan’ın ekonomisinde önemli bir yere sahip. Resmi verilere göre bu sektörün yıllık ihracatı 200 milyon dolar civarında ve toplam 150 binden fazla kişi sektörde çalışıyor.

