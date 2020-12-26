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Kırgızistan uyruklu genç kadının şüpheli ölümü

26.12.2020 17:47 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 23 yaşındaki Kırgızistan uyruklu genç kadın sevgilisinin evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi.

Antalya’da 23 yaşındaki Kırgızistan uyruklu genç kadın sevgilisinin evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Ercan O.,4 gün önce Kırgızistan uyruklu kız arkadaşı 23 yaşındaki Rakhat Kubanychbekova ile giriş kattaki daireyi kiraladı. İddiaya göre dün gece alkol alıp birlikte olan çift, daha sonra uyudu. Sabah kız arkadaşının üzerinin açık olduğunu gören Ercan O., üzerini örtüp uyumaya devam etti. Öğle saatlerine doğru uyanan Ercan O., Kubanychbekova’yı uyandırmaya çalıştı fakat başaramadı. Paniğe kapılan genç adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla daireye gelen sağlık ekipleri Kubanychbekova’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemeden kadının üzerinde herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlamadı.
Ercan O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ercan O.’nun ilk ifadesinde, Kubanychbekova’yla bir süredir sevgili olduklarını sabah uyandığında kadının üstünün açık olduğu için örttüğünü ama saat 14.00 gibi uyandığında onun uyanmaması üzerine polisi aradığını söylediği öğrenildi.

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