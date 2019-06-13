Kırgızistan ve Çin iş birliğini derinleştiriyor

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan ile Çin arasındaki ilişkileri derinleştirmek için stratejik ortaklık adına tarihi karar aldıklarını belirtti. Kırgızistan'ın ev sahipliğinde 14 Haziran'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için başkent Bişkek'e gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Manas Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Kırgızistan ve Çin liderleri baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmede konuşan Ceenbekov, Kırgızistan ile Çin arasındaki ilişkileri derinleştirmek için stratejik ortaklık adına tarihi karar aldıklarını söyledi. Ceenbekov, bu yıl içinde Çin mevkidaşı ile üçüncü kez bir araya geldiklerini anımsatarak, bunun ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin seviyesini gösterdiğine işaret etti. Kırgızistan ve Çin'in dış politikasının ana önceliklerinden birinin "güvenlik ve istikrarı sağlamak" olduğunu vurgulayan Ceenbekov, "Savunma ve güvenlik alanındaki birçok güncel konuya ilişkin ortak bakış açımızın, devletlerimiz arasındaki ikili iş birliğini genişletmek ve yoğunlaştırmak için sağlam bir temel oluşturduğuna inanıyorum." dedi.

Ceenbekov, Tayvan ve etnik azınlıklarla ilgili konulara değinerek, "Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Etnik azınlıklarıyla ilgili konular da Çin'in iç meselesidir." ifadelerini kullandı. Çin Devlet Başkanı Şi ise Kırgızistan'da büyük ve olumlu değişiklikler olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un ülke ekonomisinin gelişmesini teşvik etmek, sosyal istikrarı korumak, yolsuzlukla mücadele etmek ve halkın refahını iyileştirmek için bir dizi önlem aldığını kaydeden Şi, "Başarınız ortada. İyi bir komşu ve kapsamlı bir stratejik ortak olarak, Kırgızistan adına içtenlikle mutluyuz. Ortak çabalarla Kırgız-Çin ilişkilerini bir adım ileriye götüreceğiz." diye konuştu. Ceenbekov, Kırgızistan ve Çin arasında kapsamlı bir stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yapılan olağanüstü katkılardan dolayı Şi'ye ülkenin en büyük devlet ödülü olan "Birinci Derece Manas Ödülü"nü takdim etti. Daha sonra Şi ve Ceenbekov, Kırgızistan ve Çin arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.