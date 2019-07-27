Kırgızistan ve Tacikistan sınır sorunu

Ceenbekov, Rahman'ın Kırgızistan'a iadeiziyarette bulunmasına ilişkin, "İki ülke tarihinde böyle bir gelişme olmamıştır. Sizin Kırgızistan'a olan ziyaretiniz, iş birliğinin yeniden canlanmasına ivme kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Rahman ile bir araya geldiği dünkü görüşmesine ilişkin detay veren Ceenbekov, "İsfara'daki toplantıda, Kırgız-Tacik sınırını belirleme çalışmalarının hızlandırılması konusunda görüş birliğine vardık. Görüşmelerde karşılıklı çıkarları gözetecek şekilde davranılması konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, liderlerin Çolpon-Ata'daki toplantısında, sınır sorunu, ikili iş birliği, su ve enerji konularının ele alındığı belirtildi.

İki ülke arasında tartışmalı sınır hatlarının belirlenerek netleştirilmesi için dün Tacikistan'ın İsfara şehrinde çözüm arayışına başlayan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın görüşmesi, Kırgızistan'ın kuzeyindeki tatil merkezi Çolpon-Ata kentinde devam etti.

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkelerinin sınır meselesini görüşmek üzere ikinci kez bir araya geldi.

- Sınır sorunu

Başkent Bişkek'ten 750 kilometre uzaklıktaki Batken Bölgesi'nde sınır hattının her iki tarafında yaşayan iki toplum arasında sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.

Kırgızistan sınırları içinde kalan ama Tacikistan'a ait Voruh köyü ile Kırgız Ak Say köyü arasında sık sık çeşitli nedenlerden dolayı yaşanan gerilimlerin tüm bölgeninin ulaşımını ve güvenliğini olumsuz etkiliyor.

İki ülke arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, 2012'den bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında sadece 47 kilometre üzerinde uzlaşıldı.

