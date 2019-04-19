HABER

Kırgızistan ve Türkiye Tarım Bakanlıkları temsilcileri Bişkek’te görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 15:03 | Son Güncelleme

Kırgızistan ve Türkiye Tarım Bakanlıkları temsilcileri Bişkek’te bir araya geldi.Kırgızistan Tarım, Gıda Sanayi ve Arazi Islahı Bakanlığı ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri başkent Bişkek’te bir araya geldi.

Kırgızistan ve Türkiye Tarım Bakanlıkları temsilcileri Bişkek’te görüştü

Kırgızistan ve Türkiye Tarım Bakanlıkları temsilcileri Bişkek’te bir araya geldi.
Kırgızistan Tarım, Gıda Sanayi ve Arazi Islahı Bakanlığı ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri başkent Bişkek’te bir araya geldi. İki ülkenin Tarım Bakanlıkları temsilcileri tarım alanında işbirliğini daha da geliştirme konusunda anlaştı.
Kırgızistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Bişkek’te Kırgızistan ile Türkiye Tarım Bakanlıkları temsilcilerinin düzenlediği toplantıya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu’nun katıldığı belirtildi. Açıklamada, toplantıda tarafların, işbirliği geliştirme, mahsul üretimi, hayvancılığın geliştirilmesi, tarım ürünlerin ithalatı ve ihracatı konularında işbirliği projelerini görüştüğü aktarıldı. Toplantıda konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun’un, Türkiye’nin yukarıda belirtilen projelerin hayata geçirilmesinde yardımcı olacağını belirttiği vurgulandı.

Kırgızistan ve Türkiye Tarım Bakanlıkları temsilcileri Bişkek’te görüştü

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Şentop: İnsanlık,yeni bir uluslararası düzen kurma mecburiyetindeŞentop: İnsanlık,yeni bir uluslararası düzen kurma mecburiyetinde
AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdıAK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

En Çok Okunan Haberler

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cenaze törenine katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Seçimi kaybeden Fatih Metin ve Özgül Özkan Yavuz bakan yardımcısı oldu!

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeni görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Ekrem İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.