Kırgızistan ve Türkmenistan stratejik ortaklık beyannamesini imzaladı

BİŞKEK (AA) - Orta Asya ülkeleri Kırgızistan ve Türkmenistan arasında stratejik ortaklık beyannamesi imzalandı.
Türkmenistan'a cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk devlet ziyaretini gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, başkent Aşkabat'ta Oğuzhan Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdımuhamedov'un ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
- Hükümetler arasında 10 anlaşma imzalandı
İki ülke ilişkilerinin ele alındığı, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulduğu görüşmelerin ardından iki lider, Kırgızistan ile Türkmenistan arasında Stratejik Ortaklık Beyannamesini imzaladı.
İki ülke hükümetleri arasında da 10 iş birliği anlaşmasına imza atıldı.
- Kırgızistan ile Türkmenistan yeni işbirliği dönemine girdi
İmza törenin ardından konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı'na ve tüm Türkmen halkına sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için şükranlarını iletti.
Türkmenistan'ı ilk kez ziyaret ettiğini hatırlatan Ceenbekov, "Kırgız Cumhuriyeti ve Türkmenistan arasında Stratejik Ortaklık Beyannamesini imzaladık. Bu, ikili ilişkiler açısından tarihi bir olaydır. Ülkelerimiz arasında dostluk ve iş birliği tarihinde yeni bir sayfa açacaktır." diye konuştu.
Ceenbekov, 24 Ağustos'ta Türkmenbaşı şehrinde, Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu (IFAS) kurucu ülkeler zirvesine de onur konuğu olarak katılacak.
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