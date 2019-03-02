Kırgızistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ kararı

Öztürk, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev ve Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde, FETÖ ile mücadele konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, Kırgızistan'a 6 Aralık 2018'de resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Öztürk, ziyaret kapsamında yapılan üst düzey görüşmelerde FETÖ ile mücadele başta olmak üzere, ikili ilişkilerin ele alındığını kaydetti.

Kırgızistan'ın, yapılan son görüşmelerden sonra FETÖ ile mücadeleyi daha da yoğunlaştırdığını aktaran Öztürk, Kırgızistan Yüksek Mahkemesi kararının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için tehdit teşkil eden sinsi bir örgüt olduğuna işaret eden Öztürk, "Gittiğimiz her ülkede FETÖ'ye ilişkin gerçekleri anlattığımızda ülkeler işin ciddiyetinin farkına vararak gerekli tedbirleri alıyorlar." dedi.

Kararı, "Sevindirici bir gelişme" olarak nitelendiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Yerel mahkeme kararları, o ülke içinde geçerlidir ancak hukuk evrenseldir. Sonuç olarak bir ülke için tehdit içeren, hukuki açıdan terör örgütü olarak tanımlanan bir örgütün, diğer ülkeler için de terör örgütü olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu anlamda Kırgızistan yargısının verdiği karar, diğer ülkeler için bağlayıcı olmasa da mutlaka emsal teşkil edecektir."

Sabri Öztürk, Kırgızistan Yüksek Mahkemesinin verdiği kararın Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü FETÖ ile mücadeleye iyi bir örnek olduğunu vurguladı.