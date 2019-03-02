HABER

Kırgızistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sabri Öztürk: - "Dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştiren bir karar. Son derece olumlu etkisi olacaktır" - "Dost ve kardeş ülkeler FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu fark ettiler. Her yerde olduğu gibi Orta Asya ülkelerinde de FETÖ'nün kökü kazınacak"

SİNAN USLU - Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Kırgızistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ kararına ilişkin, "Dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştiren bir karar. Son derece olumlu etkisi olacaktır." dedi.

Öztürk, AA muhabirine, Kırgızistan Yüksek Mahkemesinin, Türkiye'de FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki varlıklarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, Kırgızistan'a 6 Aralık 2018'de resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Öztürk, ziyaret kapsamında yapılan üst düzey görüşmelerde FETÖ ile mücadele başta olmak üzere, ikili ilişkilerin ele alındığını kaydetti.

Öztürk, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev ve Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde, FETÖ ile mücadele konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Kırgızistan'ın, yapılan son görüşmelerden sonra FETÖ ile mücadeleyi daha da yoğunlaştırdığını aktaran Öztürk, Kırgızistan Yüksek Mahkemesi kararının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için tehdit teşkil eden sinsi bir örgüt olduğuna işaret eden Öztürk, "Gittiğimiz her ülkede FETÖ'ye ilişkin gerçekleri anlattığımızda ülkeler işin ciddiyetinin farkına vararak gerekli tedbirleri alıyorlar." dedi.

Kararı, "Sevindirici bir gelişme" olarak nitelendiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Yerel mahkeme kararları, o ülke içinde geçerlidir ancak hukuk evrenseldir. Sonuç olarak bir ülke için tehdit içeren, hukuki açıdan terör örgütü olarak tanımlanan bir örgütün, diğer ülkeler için de terör örgütü olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu anlamda Kırgızistan yargısının verdiği karar, diğer ülkeler için bağlayıcı olmasa da mutlaka emsal teşkil edecektir."

Sabri Öztürk, Kırgızistan Yüksek Mahkemesinin verdiği kararın Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü FETÖ ile mücadeleye iyi bir örnek olduğunu vurguladı.

FETÖ'nün, gizli emellerini gerçekleştirmek için ata yurdu Kırgızistan başta olmak üzere, Orta Asya ülkelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını kötüye kullandığını, Türkiye'ye olan ilgiyi suistimal ettiğini anlatan Öztürk, şunları söyledi:

"FETÖ, diğer ülkelere nazaran Orta Asya ülkelerinde daha fazla zemin bulmuş olabilir ancak 15 Temmuz'dan sonra artık hiçbir şey eskisi değil. Gelinen noktada bütün dost, samimi, kardeş ülkeler FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu, kendileri için de ne kadar tehlike olduğunu fark ettiler. Her yerde olduğu gibi Orta Asya ülkelerinde de FETÖ'nün kökü kazınacak. Karar, dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştiren bir karardır. Son derece olumlu bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum."

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Aydın: "31 Mart’ta cumhurbaşkanlığı sistemini taçlandırmalıyız"Aydın: "31 Mart’ta cumhurbaşkanlığı sistemini taçlandırmalıyız"
Bakan Soylu: Maskeleri değişti ama içerikleri aynıBakan Soylu: Maskeleri değişti ama içerikleri aynı
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Kaynak Holding Kırgızistan Yüksek Mahkemesi TMSF Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.