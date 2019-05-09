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Kırgızistan Zafer Bayramını törenlerle kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

Kırgızistan, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sını mağlup etmesinin 74.

Kırgızistan, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sını mağlup etmesinin 74. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Bayramını kutladı.
Kırgızistan’da 9 Mayıs Zafer Bayramı, başkent Bişkek’te gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Zafer Meydanı’ndaki "Sönmez Ateş" anıtına çelenk koyulması ve milli marşın okunmasıyla başlayan törende, “Ölümsüz Alay” yürüyüşüne 40 binden fazla kişi katıldı. Binlerce Kırgızistan vatandaşı, “Zafer Bayramı kutlu olsun”, “Dede, Büyük Zafer için teşekkürler” sloganları atarak savaş yılları şarkılarını hep birlikte söyledi. Törene Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rayimberdi Duyşenbiyev, Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva’nın yanı sıra bakanlar, gaziler, öğrenciler de katıldı.
Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerinin geçişi sırasında bir araya gelen binlerce Kırgız, İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, “İkinci Dünya Savaşı’nda atalar ve babalar, bizlere özgür ve bağımsız yaşama fırsatını verebilmek için kendi hayatlarını feda etti. Vatanımızı yüceltmek ve kalkındırmak için atalarımızın ve babalarımızın kahramanlıkları bize örnek olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Törenin ardından katılımcıların Sönmez Ateş anıtına karanfil bırakmasına izin verilirken, Nisan ayı verilerine göre, Kırgızistan’da 344 savaş gazisi yaşıyor.

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