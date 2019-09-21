Kırgızistan'da 1. Ulusal Geleneksel Oyunları

TALAS (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde 16 Eylül'de başlayan 1. Ulusal Geleneksel Oyunları'nda akşam kapanış töreniyle sona erecek.

Ülkenin kuzeyindeki Talas kentinin ev sahipliğinde ilk kez ulusal düzeyde düzenlenen geleneksel oyunlara, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekte bulundu.

Kültürel etkinlikler için Talas'daki Manas Kültür Merkezi'nde onlarca geleneksel çadır ve büyük sahne kuruldu.

Ülkenin 7 bölgesinden sporcuların katılarak yarıştığı şehir hipodromunda, "er eniş" at yarışı, "kök börü" at oyunu düzenlendi. Gazprom Spor Merkezi'nde "Alış" Kırgız milli güreşi ve Talas Yatılı Okulu Spor Salonu'nda da "dokuz korgool" zeka oyunu organize edildi.

Halkın en çok ilgi gösterdiği ve hipodromda düzenlenen kök börü oyununda birinciliği Çuy Bölgesi, ikinciliği Oş Bölgesi ve üçüncülüğü Talas Bölgesi atlı takımı elde etti.

Kök Börü oyununda birinciliği elde eden Çuy bölgesi atlı takımına yaklaşık 42 bin lira ödülü Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov verdi.