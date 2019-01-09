BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 2019'un ülkede dijitalleşme yılı ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ceenbekov yılın ilk çalışma ziyaretini yaptığı Çuy Bölgesi'ndeki Sokuluk ilçesinde halkla bir araya geldi.

Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, 2018'in kırsal kalkınma yılı ilan edildiğini hatırlatarak, ülkede bu yıl ve sonrasında da kırsal bölgelerin kalkınmasına yoğunlaşacaklarını vurguladı. Ceenbekov, bu yılın da ülke dijitalleşme yılı ilan edildiğini söyledi.

Geçen yıl tarım üreticilerini desteklemek için yeni işletmelere 3 yıl süreyle denetim muafiyeti getirildiğini ifade eden Ceenbekov, ürün belgelendirme ve standardizasyon için yeni laboratuvarlar kurulduğunu, yerel işletmelere büyük vergi indirimi sağlandığını ve tarımın finansmanının iyileştirildiğini kaydetti.

Ceenbekov, geçen yıl tarımsal ürünlerin yanı sıra tekstil, giyim ve inşaat alanında da bu ürünleri işleyen, depolayan ve sınıflandıran 200'den fazla yeni işletmenin açıldığını, böylelikle 2 bin 500'den fazla kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Ülkenin dijitalleşmesi çalışmaları çerçevesinde, toplumun günlük yaşamına yeni teknolojileri sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Ceenbekov, kamu hizmetlerinin internet ortamına aktarılmasıyla birlikte yolsuzluğun önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

