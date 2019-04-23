Kırgızistan’da 23 Nisan Coşkusu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu görevi için bulunduğu Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Türk İlkokulu’nda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı. Buradaki konuşmasında 23 Nisan’ın büyük Türk milletini ve onun iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı kutlu günün adı olduğunun altını çizen Topçu, “Büyük Türk milleti, yediden yetmişe ‘ya istiklal, ya ölüm’ diyerek yedi düvele karşı topyekun ayağa kalkmış, göğsünü siper ederek egemenliğin kayıtsız şartsız büyük Türk milletinde olduğunu 23 Nisan 1920’de bütün dünyaya ilan etmiştir” dedi.

“Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ilk ve tek ülke Türkiye’dir”

Topçu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yine 23 Nisan 1924’te, 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanması kararını vermiş,23 Nisan 1929’da ise, bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. 1979’da ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınmış olan bu millî bayramımız şimdilerde, her 23 Nisan bayramında kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarına misafir olan diğer ülkelerin çocukları ile birlikte coşku ile kutlanmaktadır. Sevinçle, gururla, iftiharla söyleyebiliriz ki; dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocukları ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. 19 Nisan günü sınırımıza yapılan terör saldırısında şehit olan dört askerimizi ve bütün şehitlerimizi huzurlarınızda bir kere daha rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tarih şahit olsun ki; Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, 15 Temmuz’da, istiklalini ve istikbalini bütün şer güçlere karşı canı pahasına koruyan büyük Türk milleti Kandil’de, sınırlarımızda ve Pensilvanya’da küresel egemenler tarafından beslenen mankurtlara bayrağını asla indirtmez, ezanını asla dindirtmez, vatanını asla böldürtmez, devletini asla yıktırtmaz."