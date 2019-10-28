Kırgızistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

BİŞKEK (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) kutlandı. KTMÜ Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültelerince organize edilen programda, şehitler için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşların okunmasının ardından TRT'nin hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet belgeseli gösterildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, KTMÜ Türk Dünyası Orkestrası solistleri ve korosunca "Diriliş Ertuğrul" dizisinin jenerik müziğinin yanı sıra "İzmir'in Kavakları", "Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum", "Kırgız Yeri", "Cumhuriyet Marşı" ile "Bana Ay Yıldızlı Bayrağı Getir" adlı besteler seslendirildi. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alparslan Aşık, "Cumhuriyetin İlanı" konulu konferans verdi. KTMÜ Mütevelli Heyeti Üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye'nin terörle mücadelesine dikkati çekti. Topçu, "Mustafa Kemal Atatürk zamanında 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dedik. Şimdi de Rizeli Recep Tayyip Erdoğan ile 'Ya Oluruz Ya Ölürüz' diyoruz. Bugün tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bir taraftan PKK, PYD/YPG/KCK ve FETÖ ile mücadele ediyoruz. Bunları kazdıkları çukurlara tek tek gömüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Binlerce kilometre öteden geliyoruz, Kırgızistan'da üniversite kuruyoruz" Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, bugünü kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını söyledi. Milli mücadele dönemindeki gelişmeleri anlatan Fırat, şöyle devam etti: "Hiçbir zaman biz bağımsızlığımızı yitirmedik. Sadece 100 senelik bir ülke değiliz. Türkiye, küçük bir ülke değildir, çok büyük bir tarihi var. Türkler, 100 sene önce önlerine getirilen o kağıt parçasını (Sevr Anlaşması) yırtıp attılar. Bugünlerde 'Türkiye'yi ve coğrafyayı bölelim' diyorlar. Sen kimsin? Binlerce kilometre öteden geleceksin, 'benim için petrol önemli' diyeceksin. Bölgede binlerce, Irak'ta bir milyondan fazla insan öldü. Sen, binlerce kilometre öteden geleceksin petrol için bunu yapacaksın. Biz, binlerce kilometre öteden geliyoruz, Kırgızistan'da üniversite kuruyoruz. Bundan sonra da Manas Üniversitesini elimizin üstünde tutacağız. Bu dostluk köprüsünü geliştireceğiz. Bizim amacımız, insanlık, medeniyet, istikrar ve kalkınma. Biz bunu kendi coğrafyamızda yapacağız, buralarda da yapacağız."

Fırat, Barış Pınar Harekatı'na, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Türk Keneşi 7. Zirvesi'nde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Macaristan'ın destek verdiğini hatırlattı. - "Bu varlığın teminatı, bizatihi Türk milletinin kendisidir" KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ümitlerin tükendiği bir yerde küllerinden yeniden doğduğunu belirterek, "O küllerin içindeki ateş, aziz Türk milletiydi. Başka hiç kimse değildi. Büyük Türk milleti bir kez daha ayağa kalktı, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dedi." ifadelerini kullandı. Cumhuriyetin çok büyük fedakarlıklarla kurulduğunun altını çizen Balcı, "Çok şehit verilmiştir. Çanakkale Boğazı, kızıl kana bulanmıştı. Büyük davalar büyük liderlerin elinde ancak yaşayabilir. Bugün Türk Milleti tarihte varsa, gelecekte de inşallah var olacak. Bu varlığın teminatı, bizatihi Türk milletinin ta kendisidir." diye konuştu. - "Türkiye'nin güney sınırları, tüm Türk dünyasının sınırıdır" KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, "Bundan 30 yıl önce, Kırgızistan'da kurulacak bir üniversitede, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dili konuşan ülkelerinin bayramlarının kutlanacağı hiç kimsenin aklına bile gelmezdi." dedi.