Kırgızistan'da 3. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı

ÇOLPON-ATA (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde dün başlayan 3. Dünya Göçebe Oyunların hazırlıkları kapsamında kurulan etno şehrin açılışı yapıldı.

Ülkenin kuzeyinde Issık Göl Bölgesi'nin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinden 40 kilometre uzaklıkta ve 30 kilometre genişliğindeki Kırçın Yaylası'nda, 500'den fazla geleneksel çadırın kurulduğu etno şehrin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) da medya ortağı olduğu 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın bir ayağı olan etno şehrin açılışını Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yaptı.

Açılışta, sanatçılar ve öğrencilerden oluşan geniş katılımlı oyuncu ekibi, "Göçebelerin Altın Çağı" adlı tiyatro oyunuyla, Kırgızların tarihini ve göçebe yaşamındaki geleneklerini sahneledi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, oyunların yüksek seviyede düzenlenmesine verdiği destekten ötürü halkına ve organizatörlere teşekkür etti.

Göçebe mirasını ve göçebe halkın ruhunun korunduğu Kırgızistan'da gurur ve mutluluğun hakim olduğunun altını çizen Ceenbekov, tüm dünyanın dikkatinin ve ilgisinin perçinlendiği olayların görgü tanığı olduklarını vurguladı.