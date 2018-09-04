ÇOLPON-ATA (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde 2 Eylül'de resmi törenle başlayan "3'üncü Dünya Göçebe Oyunları" kapsamında yer alan Uluslararası Etno Kültür Festivali başladı.

Issık Göl Bölgesi'nin Bosteri köyündeki Nomad Amfi Tiyatro'da gerçekleşen festivalin açılışını Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev yaptı.

Göçebe kökleri olan halkların etno mirasının korunmasını amaçlayan Uluslararası Etno Kültür Festivali'nin açılışında konuşan Abılgaziyev, "Uluslararası Etno Kültür Festivali, 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın bir ayağıdır. Oyunlar sayesinde küreselleşme çağında etno-kültürel, dünyanın göçebe halklarının ve etnograflarının etno-kültürel geleneklerinin uluslararası düzeyde gelişmesini, yaygınlaştırılmasını ve tanıtılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Muhammedkalıy Abılgaziyev, yüksek teknoloji ve küresel bilimsel başarıların yaşandığı günümüzde kültürlerin eşsizliğini korumak zorunda olduklarını vurguladı.

Kırgızistan'da 2 gündür süren oyunların dünyada 2018'in en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer aldığını belirten Abılgaziyev, "Oyunlarda, Güney Amerikalılar, Vikingler, Moğollar, Çinliler, Araplar, Japonlar ve Türk dili konuşan halklar birbirlerini tamamlıyor. Bunun içindir ki bu oyunların cömert Manas kahramanı ve dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un topraklarında yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Konukların, Kırgız halkıyla paylaşımlarını, buranın bozulmamış doğasını ve Issık Gölü ile oluşacak en iyi hatıralarını evine götürmesini istiyoruz.” diye konuştu.