Kırgızistan’da 3. Dünya Göçebe Oyunları için görkemli açılış töreni

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesindeki 3. Dünya Göçebe Oyunları, görkemli açılış töreniyle başladı. Çolpon Ata kentindeki 10 bin seyirci kapasiteli hipodromda gerçekleştirilen 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Tataristan Devlet Başkanı Rüstem Minnihanov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı. Kırgız Yönetmen Altınbek Maksutov'un yönetmenliğindeki törende, Kırgız Manas Destanı'nda sözü geçen Manas kahramanı ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov temalı gösteriyle Kırgızistan tarihi ve kültüründen kesitler yansıtıldı. İlk bölümde, tiyatrocular ve sanat bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerden oluşan binden fazla oyuncu tarafından Manas kahramanının Kırgız halkının en zor döneminde dünyaya gelişinin, doğuşunun müjdelenmesi, halkın sevinç gösterileri, düşmanların baskısı gibi konular sergilendi. İkinci bölümde ise Cengiz Aytmatov'un Kırgızları dünyaya tanıtması ile milli müzik aletleri, sanat, edebiyat ve tarih konularına katkısı olan kişiler anlatıldı.

Göçebe Oyunları Marşı'nın okunmasının ardından oyunlara katılan ülkelerin sporcuları bayraklarıyla geçiş yaptı. Hipodromun protokol tribününde hazır bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türk sporcu kafilesinin geçişi sırasında milli sporcuları ayakta selamladı. Sporcuların hipodromda toplanmasıyla sahneye gelen Cumhurbaşkanı Ceenbekov, oyunların resmen açıldığını ilan etti. Ceenbekov, Dünya Göçebe Oyunları'nın Kırgızistan'da düzenlemesi kararının 2012 yılında Bişkek'teki Türk Konseyi Zirvesi'nde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye ile birlikte alındığını hatırlatarak, "Misafirperver Kırgız topraklarında tüm konukları ve sporcuları kabul etmekten kıvanç duyuyoruz. Kırgızistan'a Hoş Geldiniz." dedi. Göçmen halkların yaşam felsefesinin önemine değinen Ceenbekov, göçmen halkların daima doğa ile iç içe olduğunu, halk diplomasisine önem verdiğini ve birlik ve beraberliğini koruduğunu dile getirdi. Ceenbekov, Göçebe Oyunları ile teknolojik gelişmelere rağmen tabiata karşı insanların sevgisini artırmayı, göçmen halkların geleneklerinin korunmasını ve yaşatılmasını amaçladıklarını aktardı.