Kırgızistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlanıyor

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Yekta Kamil Noyan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu da törende hazır bulundu.

Zafer Meydanı'ndaki "Sönmez Ateş" anıtına devlet yöneticilerinin çelenk koyması ve milli marşın okunmasıyla başlayan törende konuşan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, halkın Zafer Bayramı'nı kutlayarak "9 Mayıs, ana vatanlarını savunmak için omuz omuza veren Sovyetler Birliği halkları için özel bir öneme sahip ortak bir gurur günüdür." dedi.

Ceenbekov, "İkinci Dünya Savaşı'nda atalar ve babalar, bizlere özgür ve bağımsız yaşama fırsatını verebilmek için kendi hayatlarını feda etti. Vatanımızı yüceltmek ve kalkındırmak için atalarımızın ve babalarımızın kahramanlıkları bize örnek olmalıdır." diye konuştu.

Kırgızistan'dan cepheye 365 binden fazla kişinin gönderildiğini belirten Ceenbekov, İkinci Dünya Savaşı'nda 130 binden fazla Kırgız'ın yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Ceenbekov'un konuşmasının ardından İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin ardından katılımcıların Sönmez Ateş anıtına karanfil bırakmasına izin verilirken, gazilere, meydanda kurulan dev askeri çadırlarda ikramlar yapıldı.