Kırgızistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlanıyor

BİŞKEK (AA) - Kızıl Ordunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 74. yıl dönümü, Kırgızistan genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Başta Rusya olmak üzere, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkelerinde kutlanan "9 Mayıs Zafer Bayramı" vesilesiyle başkent Bişkek'te Sönmez Ateş Meydanı'nda devlet töreni düzenlendi.
Törene, savaş gazilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rayimberdi Duyşenbiyev, Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, yargı erki, Silahlı Kuvvetler ve güvenlik güçleri yetkilileri, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Yekta Kamil Noyan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu da törende hazır bulundu.
Zafer Meydanı'ndaki "Sönmez Ateş" anıtına devlet yöneticilerinin çelenk koyması ve milli marşın okunmasıyla başlayan törende konuşan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, halkın Zafer Bayramı'nı kutlayarak "9 Mayıs, ana vatanlarını savunmak için omuz omuza veren Sovyetler Birliği halkları için özel bir öneme sahip ortak bir gurur günüdür." dedi.
Ceenbekov, "İkinci Dünya Savaşı'nda atalar ve babalar, bizlere özgür ve bağımsız yaşama fırsatını verebilmek için kendi hayatlarını feda etti. Vatanımızı yüceltmek ve kalkındırmak için atalarımızın ve babalarımızın kahramanlıkları bize örnek olmalıdır." diye konuştu.
Kırgızistan'dan cepheye 365 binden fazla kişinin gönderildiğini belirten Ceenbekov, İkinci Dünya Savaşı'nda 130 binden fazla Kırgız'ın yaşamını yitirdiğini hatırlattı.
Ceenbekov'un konuşmasının ardından İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Törenin ardından katılımcıların Sönmez Ateş anıtına karanfil bırakmasına izin verilirken, gazilere, meydanda kurulan dev askeri çadırlarda ikramlar yapıldı.
Meydanda sergilenen İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan askeri araç ve silahlara çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Öte yandan, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 74. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, ülke genelinde "ölümsüz alay" geçitleri düzenlendi.
Bişkek Belediyesinin organize ettiği etkinliğe katılanlar, Sovyet cephesinde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyarak "Ölümsüz Alay"ı oluşturdu.
On binlerce vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte, güvenlik güçlerin önlem ve tedbirleri altında katılımcılar, şarkılar ve sloganların eşliğinde başkentin güneyinden doğusuna doğru 6,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek katetti.
Renkli görüntülere sahne olan Ölümsüz Alay'ın bir bölümüne katılan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, elinde, dedesi Ceenbek Pirnazarov'un fotoğrafını taşıdı.
Yerli ve yabancı sanatçıların sahne alacağı Zafer Bayramı'ndaki kutlama programı havai fişek gösterisiyle son bulacak.
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