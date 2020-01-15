Kırgızistan'da Ahıska Türkleri ile Kırgızların birlikte yaşamalarının 75. yıl dönümü kutlandı

Büyükelçi Fırat, burada yaptığı konuşmada, Kırgızların, ana vatanlarından ata topraklarına gelen Ahıska Türklerine, kardeşlik ve dostluk kucaklarını açtığını belirterek, "Bugün sizlere şükranlarımızı sunmak için bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Program kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) Kırgızistan muhabiri tarafından hazırlanan ve Ahıska Türklerinin Kırgızistan'a sürgünden sonra yaşam mücadelelerine tanıklık ederek yardım elini uzatan Kırgızlara yer verilen "Bir Hüzün ve Kardeşlik Hikayesi" adlı belgesel gösterildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın ev sahipliğinde, büyükelçiliğin konferans salonunda düzenlenen program, 75 yıl önce sürgün sırasında yaşamını yitiren Ahıska Türkleri için bir dakikalık saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başladı.

Kırgızistan Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Kırgızistan Partisi Milletvekili Almazbek Baatırbekov ise programın gelecek kuşaklara tarihi olayları doğru aktarılmasında atılan ilk adım olduğunu vurguladı.

Baatırbekov, Kırgız halkının, Ahıska Türklerine misafirperverliğini gösterdiğini ve desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov da Ahıska Türklerinin Kırgızistan'da komşularıyla ve halkı ile sevinç ve mutluluk ortamında yaşadıklarını dile getirerek, geride kalan 75 yıl boyunca yasalara saygılı vatandaşlar olarak hep Kırgızistan'ın iyiliği için çalıştıklarını ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugünkü program tarihte ilk kez yapılan bir program olarak akıllarda kalacaktır. Kırgızistan'da Kırgız kardeşlerimize, Ahıskalı Türk kardeşlerimizle birlikte huzur, barış ve dostluk içerisinde nice 75 yıl daha yaşamalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.