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  4. Kırgızistan'da Ahıska Türkleri ile Kırgızların birlikte yaşamalarının 75. yıl dönümü kutlandı

Kırgızistan'da Ahıska Türkleri ile Kırgızların birlikte yaşamalarının 75. yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Ahıska Türkleri ile Kırgızların birlikte yaşamalarının 75. yıl dönümü kutlandı

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde, Sovyetler Birliği döneminde 14 Kasım 1944'te, bugünkü Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'nden Orta Asya'ya sürülen Ahıska Türklerinin Kırgız kardeşleriyle yaşamalarının 75. yıl dönümü dolayısıyla tarihin canlı tanıkları bir araya getirildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın ev sahipliğinde, büyükelçiliğin konferans salonunda düzenlenen program, 75 yıl önce sürgün sırasında yaşamını yitiren Ahıska Türkleri için bir dakikalık saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başladı.

Program kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) Kırgızistan muhabiri tarafından hazırlanan ve Ahıska Türklerinin Kırgızistan'a sürgünden sonra yaşam mücadelelerine tanıklık ederek yardım elini uzatan Kırgızlara yer verilen "Bir Hüzün ve Kardeşlik Hikayesi" adlı belgesel gösterildi.

Büyükelçi Fırat, burada yaptığı konuşmada, Kırgızların, ana vatanlarından ata topraklarına gelen Ahıska Türklerine, kardeşlik ve dostluk kucaklarını açtığını belirterek, "Bugün sizlere şükranlarımızı sunmak için bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Kırgızistan Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Kırgızistan Partisi Milletvekili Almazbek Baatırbekov ise programın gelecek kuşaklara tarihi olayları doğru aktarılmasında atılan ilk adım olduğunu vurguladı.

Baatırbekov, Kırgız halkının, Ahıska Türklerine misafirperverliğini gösterdiğini ve desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov da Ahıska Türklerinin Kırgızistan'da komşularıyla ve halkı ile sevinç ve mutluluk ortamında yaşadıklarını dile getirerek, geride kalan 75 yıl boyunca yasalara saygılı vatandaşlar olarak hep Kırgızistan'ın iyiliği için çalıştıklarını ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugünkü program tarihte ilk kez yapılan bir program olarak akıllarda kalacaktır. Kırgızistan'da Kırgız kardeşlerimize, Ahıskalı Türk kardeşlerimizle birlikte huzur, barış ve dostluk içerisinde nice 75 yıl daha yaşamalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince, Kırgızistan'ın kuzeyinde Ahıska Türklerinin yoğun yaşadığı köy muhtarları ve ilçe yöneticilerine, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğince ise sürgünün canlı tanıklarına teşekkür plaketleri takdim edildi.

Programda, Kırgızistan Türkiye Dostluk Grubu milletvekilleri, ilçe yöneticileri, köy muhtarları, diplomatlar, Birleşmiş Milletler Kırgızistan Koordinatörü, TİKA, Maarif Vakfı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yetkilileri ve temsilcileri, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yönetim Kurulu üyeleri ile davetliler hazır bulundu.

Sovyetler Birliği döneminde bugünkü Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'nden Orta Asya'daki Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürülen Ahıska Türklerine ilk olarak yerli halk, evlerini açarak açlık ve soğuktan korumuştu.

Dönemin siyasi rejiminin kararıyla 14 Kasım 1944'te sürgüne tabi tutulan Ahıska Türkleri, bir ay süren tren yolculuğunun ardından aynı yıl 14 Aralık'ta Orta Asya'ya getirilmiş, köyden köye gitmeleri yasaklanmış, bu yasak 1956'da kalkmıştı.

Kendilerini Anadolu'nun bir parçası olarak kabul eden ve Türkiye'nin kuzey batısındaki illerde konuşulan lehçeyi kullanan Ahıska Türklerinin, Kırgızistan Cumhuriyeti kimliklerinde milliyet hanesinde "Türk" yazılıyor.

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