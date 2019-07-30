Kırgızistan'da Ahıska Türklerinden TBMM heyetine coşkulu karşılama

TBMM Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Öztürk, Ahıska Türklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un selamlarını ileterek, onlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Ahıska Türkleri çok vatansever bir millettir"

"Vatan Aşkı" adlı şiirin okunmasıyla devam eden programda, Ahıska Türklerinin tarihi, gelenekleri ve yaşamıyla ilgili sunum yapıldı, davul ve zurna eşliğinde "Topal" adlı halk oyunu gösterildi ve Ahıska Folklor Bayan Dans Topluluğu yöresel dansları sahneledi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Yekta Kamil Noyan'ın da hazır bulunduğu program, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

TBMM Türkiye Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Öztürk'ün başkanlığındaki heyet, Kırgızistan temaslarının son gününde Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği temsilcileri ile Ulusal Kütüphane bünyesindeki Kırgız-Türk Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

BİŞKEK (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, "Ahıska Türkleri çok vatansever bir millettir. Bunu okuduğunuz şiirlerden, memleketinizi anlatırken kurduğunuz cümlelerden hissediyoruz." dedi.

"Vatan Aşkı" adlı şiirin kendisini çok duygulandırdığını belirten Öztürk, "Ahıska Türkleri çok vatansever bir millettir. Bunu okuduğunuz şiirlerden, memleketinizi anlatırken kurduğunuz cümlelerden hissediyoruz." dedi.

Ahıska sürgününün "siyasi" olduğunun altını çizen Öztürk, "Her ne kadar siyasi kararlarla aramıza birtakım sınırlar çizilse de hiçbir şekilde bizim gönül bağımızı koparamazlar. TBMM milletvekilleri olarak daima Ahıska Türklerinin yanındayız. Bundan hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Öztürk, Ahıska Türklerini, Türkçelerini gelecek nesillere aktarmaları ve tarihlerini unutmamalarından dolayı tebrik etti.

TBMM Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu üyesi MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay da programın başında Kırgızistan milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının kendisini duygulandırdığını vurgulayarak, "Ahıska Türklerinin trajedisi ile ortaokulda tanıştım. Türkiye dışında yaşayan Türk toplulukları ile yakın alakamız vardır. Onların meseleleri ve acılarıyla yakın şekilde ilgileniyoruz." diye konuştu.