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Kırgızistan'da Ahıska Türklerinden Türkçe eğitim talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Ahıska Türklerinden Türkçe eğitim talebi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın kuzeyindeki Çuy Bölgesi'ne bağlı Kara Balta şehrinde yaşayan Ahıska Türkleri, okullarında Türkçe dersleri verilmesi talebinde bulundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kara Balta şehrinde ve civar köylerinde yaşayan Ahıska Türkleri ile bir araya geldi.

Kara Balta İl Meclis Üyesi Almazhanım Bilalova, görüşmede, şehirlerinde ve köylerinde Rusça, İngilizce ve Çince öğretildiğini, okullarında Türkiye Türkçesi de öğrenmek istediklerini anlattı.

Büyükelçi Fırat da Kırgızistan'da Türkçe eğitime büyük talebin bulunduğunu ve bugüne kadar ülkede yaklaşık 50 bine yakın kişiye Türkiye Türkçesinin öğretildiğini, Kara Balta şehrinde de Türkçe kursu açılması için çalışacaklarını vurguladı.

Bilalova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırgızistan'a 1944 yılında geldik. Ana dilimiz Türkçedir. Burada Rusça, Kırgızca ve İngilizce öğreniyoruz. Ancak Türkiye'ye gidenler, Türkçe dil bilgisi, yazma becerisi konusunda sorunlar yaşıyor. Burada Türk televizyon kanallarında kullanılan yeni kelimeleri de de anlamıyoruz. Bu nedenle Türkçemizi geliştirmek istiyoruz. Türkçe okuma, yazma ve konuşmayı öğrenmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın güneyindeki Ahıska Bölgesi'nden 14 Kasım 1944'te Orta Asya'ya sürülen Ahıskalıların ana dillerini öğrenmelerine ve okullarda Türkçe eğitim verilmesine Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar izin verilmemişti.

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Ahıskalı Türkleri ana dili Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat Kırgızistan Türkçe

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