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Kırgızistan’da anne ve bebek sağlığının korunmasına TİKA’dan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kırgızistan’daki Bişkek Şehri Perinatal (Doğum) Hastanesi Patoloji Bölümünün tadilat çalışmaları tamamlandı.TİKA, Bişkek Şehri Perinatal (Doğum) Merkezi Patoloji Bölümünün genel tadilatının yapıldığı projeyle Kırgızistan sağlık sektörünün geliştirilmesine katkı sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kırgızistan’daki Bişkek Şehri Perinatal (Doğum) Hastanesi Patoloji Bölümünün tadilat çalışmaları tamamlandı.
TİKA, Bişkek Şehri Perinatal (Doğum) Merkezi Patoloji Bölümünün genel tadilatının yapıldığı projeyle Kırgızistan sağlık sektörünün geliştirilmesine katkı sağladı. Bişkek Şehri Perinatal (Doğum) Merkezi, Kırgızistan’daki özellikle erken doğumlarda sağlık hizmeti sunan en büyük doğum evi olma özelliğine sahip. Hastane Bişkek şehrinde ikamet eden nüfusa ve ayrıca bölgelerden Bişkek merkeze sevk edilen riskli durumdaki gebelere erken doğum sağlık hizmetleri sunuyor. Uzun zamandan beri kullanım dışı kalan Bişkek Şehri Perinatal (Doğum) Hastanesi Patoloji Bölümünün hizmete açılması için başlatılan tadilat çalışmaları TİKA tarafından 75 günde tamamlandı. Tadilat kapsamında 650 metrekare alanın zemini seramikle kaplandı, asma tavan yapıldı, duvar alçı sıvası yapılarak boyandı. Kapıları, aydınlatması yenilenen ve ısıtma sistemi onarılan bölümün nem alması yapılan izolasyonla giderildi.
TİKA, bu yıl Kırgızistan’da yeni bir sağlık ocağı inşa etti, bir aile sağlık merkezi ile iki hastanenin bazı bölümlerinin tadilatı ve tamirlerini gerçekleştirdi.

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