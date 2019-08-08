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Kırgızistan'da Atambayev'e gözaltı

08.08.2019 23:09 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı.

Kırgızistan'da Atambayev'e gözaltı

Atambayev'in destekçileri ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir kişi ölmüştü.Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, destekçileri ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmadan bir gün sonra gözaltına alındı.

Polis, Atambayev'in başkent Bişkek yakınlarındaki Koi Taş köyündeki konutuna bugün ikinci bir baskın düzenledi. Konutun önünde toplanan Atambayev destekçilerini dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve sis bombası kullanan polis, gözaltına aldığı Atambayev'i ilgili makamlara teslim edeceğini duyurdu.

Atambayev daha önce hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle ifadeye çağrılmış, ancak bu davete icabet etmemişti. Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev, hakkındaki yolsuzluk iddialarını siyasi olduğu gerekçesiyle reddediyor.

İlk gözaltı girişimi başarısız oldu

Kırgız polisi Atambayev'i gözaltına almak için Çarşamba gecesi de operasyon düzenlemiş, ancak operasyon Atambayev'in destekçileri ile çıkan çatışma nedeniyle başarısız olmuştu. Çatışmada kurşunla yaralanan güvenlik güçleri mensubu bir kişi ölmüş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Tansiyonun yükselmesinin ardından Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı Soronbay Cenbekov, güvenlik konseyini ve meclisi olağanüstü topladı. Cenbekov yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Atambayev, Anayasaya ve Kırgızistan'ın yasalarına karşı geldi" dedi.

Kırgızistan parlamentosu geçtiğimiz Haziran ayında Atambayev'in dokunumazlığını kaldırmış, ve son 20 yılda iki sivil darbenin yaşandığı Kırgızistan'da, 2011'da iktidara gelen Atambayev 2017'de koltuğunu devretmişti.

AFP,dpa,rtr / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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