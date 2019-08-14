Kırgızistan'da Atambayev'in gözaltına alınması

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov hakkında, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in güvenlik güçlerine teslim olması sürecinde Kırgız polisinin çıkarlarına ihanet ettiği ve güven kaybına yol açtığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Atambayev'in ifadesine başvurulmak üzere zorla getirilmesi sırasında yaşanan olaylarla ilgili olarak Asanov hakkında iç soruşturma yürütüldü.

Bakanlık bünyesindeki bu soruşturmada, İçişleri Bakanı Kaşgar Djunuşaliyev'in, polise ifade vermekten kaçınan ve güvenlik güçlerine direnen Atambayev'i silah bırakması ve teslim olması için ikna etmeye çalışmasına rağmen Asanov'un "kendi isteğiyle ve özel çıkarı için" yanına gittiği Atambayev ile görüştüğü belirlendi.

- Asanov görevden alındı

Atambayev'in evinde el konulan silahların sayımını yetkili memurlara yaptırmak yerine, kendisinin yaptığı tespit edilen Asanov'un, "Kırgız polisinin çıkarlarına ihanet ettiği ve güven kaybına yol açtığı" gerekçesiyle görevden alınması istendi.