HABER

Kırgızistan'da Atambayev'in gözaltına alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 13:34 | Son Güncelleme

Kırgızistan İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov hakkında, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in güvenlik güçlerine teslim olması sürecinde Kırgız polisinin çıkarlarına ihanet ettiği ve güven kaybına neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Başbakan Abılgaziyev, Asanov'u görevden aldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov hakkında, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in güvenlik güçlerine teslim olması sürecinde Kırgız polisinin çıkarlarına ihanet ettiği ve güven kaybına yol açtığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Atambayev'in ifadesine başvurulmak üzere zorla getirilmesi sırasında yaşanan olaylarla ilgili olarak Asanov hakkında iç soruşturma yürütüldü.

Bakanlık bünyesindeki bu soruşturmada, İçişleri Bakanı Kaşgar Djunuşaliyev'in, polise ifade vermekten kaçınan ve güvenlik güçlerine direnen Atambayev'i silah bırakması ve teslim olması için ikna etmeye çalışmasına rağmen Asanov'un "kendi isteğiyle ve özel çıkarı için" yanına gittiği Atambayev ile görüştüğü belirlendi.

- Asanov görevden alındı

Atambayev'in evinde el konulan silahların sayımını yetkili memurlara yaptırmak yerine, kendisinin yaptığı tespit edilen Asanov'un, "Kırgız polisinin çıkarlarına ihanet ettiği ve güven kaybına yol açtığı" gerekçesiyle görevden alınması istendi.

Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, İçişleri Bakanının talimatlarını yerine getirmemekten ve yetkisini aşmaktan sorumlu tutulan Asanov'u görevden aldı.

Bu arada, Asanov ile ilgili kurum içi soruşturma dosyasını inceleyen Başsavcılık, Asanov hakkında soruşturma başlatarak Askeri Savcılığa inceleme talimatı verdi.

- Asanov suçlamaları kabul etmedi

Asanov yaptığı açıklamada, görevden alınmasına tepki gösterdi ve "Polisin başarılı çalışması sonucu 7-8 Ağustos'ta durumun ağırlaşması önlendi. Ben görevimi yerine getirdiğime inanıyorum. Kişisel çıkarlarımı, devletin çıkarları üzerine koymadım. Ülkeme ve vicdanıma karşı dürüstüm. Halkıma anlayışlarından ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- Ne olmuştu?

Polis, Meclis tarafından 27 Haziran'da dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'i, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak üzere üç kez davet etmişti.

Atambayev, dokunulmazlığının kaldırılmasının yasalara aykırı olduğunu savunmuş ve ifade vermeye gitmemişti.

Destekçileri, olası operasyona karşı Atambayev'in evinde yaklaşık 1,5 ay nöbet tutmuştu. Bu sırada Atambayev'in evine bir kamyon taş ve taş betonları getirilmesi dikkati çekmişti.

- Zorla getirilme seçeneğine başvuruldu

İçişleri Bakanlığı Soruşturma Bölümünün üçüncü davetine rağmen gelmeyen Atambayev'i, kolluk nezaretinde istenilen makama götürmek amacıyla 7 Ağustos'ta Koy-taş köyündeki evine operasyon düzenlenmişti.

Operasyon sırasında çıkan olaylarda göğsünden vurulan bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 16 güvenlik görevlisi silah, taş ve sopayla yaralanmış, 6 güvenlikçi de Atambayev'in destekçilerince rehin alınmıştı.

Olayların büyümesi üzerine operasyonu yarıda kesmek zorunda kalan güvenlik güçleri, 8 Ağustos akşam saatlerinde yarım kalan operasyonu tamamlamış ve Atambayev gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Djunuşaliyev'in yönetimindeki operasyonun ardından ortaya çıkan kamera kayıtlarında Bakan Yardımcısı Asanov tarafından ikna edilen Atambayev'in evinden çıkarılması ve araca bindirilmesi yer almıştı.

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyorTesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor
Süper Kupa maçının 150 Euro'luk bileti 22 bin liraya karaborsadaSüper Kupa maçının 150 Euro'luk bileti 22 bin liraya karaborsada
Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğuÇanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atambayev Bişkek gözatlı Kırgızistan Koy-Taş Kursan Asanov operasyon soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

"MİT'çiyim" diyerek dolandıran kişinin cezası belli oldu

Sahte MİT'çinin cezası belli oldu

Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.