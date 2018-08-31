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Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü coşkusu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülke genelinde kutlama etkinlikleri yapıldı.

Bişkek Belediye Başkanlığı, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 27. yıl dönümü dolayısıyla başkent merkezindeki Ala-Too Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.

Resmi törene, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Başbakan Muhammekalıy Abılgaziyev, Yüksek Mahkeme Başkanı Aynaş Tokbayeva, Genelkurmay Başkanı Rayimberdi Düyşenbiyev, Eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, kabine üyeleri, yabancı ülkelerin misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Ceenbekov, halkın bağımsızlık bayramını kutlayarak, "Bugün önemli bir gün. Rüyasını gerçekleştiren, bağımsızlık kazanmayı başaran halkımızın zafer günüdür. Umutların gerçek olduğu ve ulusumuzun özleminin sona erdiği gündür. Özgürlüğümüzü dünyaya ilan ederek dünyada haklı yerimizi aldığımız gündür." diye konuştu.

Program, gençlik gruplarının dans gösterileri ve konserlerin ardından askerlerin dev bir Kırgızistan bayrağını meydana getirmesiyle noktalandı.

Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti.

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